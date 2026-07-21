KUULA | "Võimlas" vaadati tagasi Rally Estoniale ja jalgpalli MM-ile

Vikerraadio spordisaates "Võimla" rääkisid Rally Estoniast ja jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniirist Ivar Lepik, Anders Nõmm ja Alvar Tiisler. Värskeid muljeid Lõuna-Eestist jagas Hanna Hinsberg.

Jalgpalli maailmameistrivõistlused jõudsid pühapäeval lõpplahenduseni, kui Hispaania krooniti teist korda maailmameistriks. Finaalis pidi kaotust tunnistama Argentina koos Lionel Messiga. Saates vaadati tagasi turniiri viimastele päevadele, finaalkohtumisele ning arutleti, kas maailmameistriks tuli kõige väärikam meeskond.

Rally Estonia pakkus Eesti rallisõpradele rõõmu Robert Virvese võit Rally2 arvestuses. Samal ajal läks kodune MM-etapp ajalukku, sest esimest korda ei osalenud Rally1 klassis ühtegi Eesti sõitjat. Saates arutleti, kuidas see mõjutas võistluse õhustikku ning Eesti rallifännide emotsioone.