TÄNA OTSE | Mülla ja Moser püüavad EM-il pääsu lõppvõistlusele
Suurbritannias Birminghamis peetavatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel on teise päeva õhtuk võistlustules kaks Eesti sportlast – teivashüppajad Marleen Mülla ja Allika Inkeri Moser. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 21. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets, reporter Debora Saarnak.
Veebruaris USA-s sisetingimustes Eesti rekordi 4.63 peale viinud Mülla ning äsjastel U-20 maailmameistrivõistlustel viienda koha saanud Moser hüppavad mõlemad A-grupis. Moseri isiklik rekord on 4.52, kuid tänavune tippmark 4.40. Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb ületada kvalifikatsiooninorm 4.55 või mahtuda 12 parema sekka.
"Peaeesmärk on praegu finaali saada ja siis teha finaalis kõige parem tulemus. Eesti rekord on kindlasti eesmärk sinna minna ja teha," ütles Mülla võistluste eel.
Teisipäev, 11. august
21.00–23.55 ETV2 ja sport.err.ee
21.05 N teivashüppe kvalifikatsioon (Moser, Mülla)
21.10 M vasaraheite finaal
21.25 N 5000 m jooksu finaal
21.55 N 100 m tõkkejooksu poolfinaalid
22.16 M kaugushüppe finaal
22.32 M 100 m jooksu poolfinaalid
23.00 M 400 m jooksu poolfinaalid
23.30 N 100 m tõkkejooksu finaal
23.47 M 100 m jooksu finaal
Toimetaja: ERR Sport