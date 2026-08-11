TÄNA OTSE | Mülla ja Moser püüavad EM-il pääsu lõppvõistlusele

Suurbritannias Birminghamis peetavatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel on teise päeva õhtuk võistlustules kaks Eesti sportlast – teivashüppajad Marleen Mülla ja Allika Inkeri Moser. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 21. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets, reporter Debora Saarnak.

Veebruaris USA-s sisetingimustes Eesti rekordi 4.63 peale viinud Mülla ning äsjastel U-20 maailmameistrivõistlustel viienda koha saanud Moser hüppavad mõlemad A-grupis. Moseri isiklik rekord on 4.52, kuid tänavune tippmark 4.40. Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb ületada kvalifikatsiooninorm 4.55 või mahtuda 12 parema sekka.

"Peaeesmärk on praegu finaali saada ja siis teha finaalis kõige parem tulemus. Eesti rekord on kindlasti eesmärk sinna minna ja teha," ütles Mülla võistluste eel.

Teisipäev, 11. august

21.00–23.55 ETV2 ja sport.err.ee

21.05 N teivashüppe kvalifikatsioon (Moser, Mülla)

21.10 M vasaraheite finaal

21.25 N 5000 m jooksu finaal

21.55 N 100 m tõkkejooksu poolfinaalid

22.16 M kaugushüppe finaal

22.32 M 100 m jooksu poolfinaalid

23.00 M 400 m jooksu poolfinaalid

23.30 N 100 m tõkkejooksu finaal

23.47 M 100 m jooksu finaal