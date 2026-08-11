TÄNA OTSE | Henri Sai teeb Birminghamis tiitlivõistluste debüüdi

Suurbritannias Birminghamis peetavatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel on teise päeva esimeses pooles võistlustules üks Eesti sportlane – sprinter Henri Sai. Otseülekanne ETV-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 12.30. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets, reporter Debora Saarnak.

Reitingusüsteemi kaudu EM-ile pääsenud 25-aastane Sai jookseb enda täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdil nii 100 kui 200 m.

100 m jooksus stardib Sai kohe esimeses eeljooksus. Eeljooksudest pääsevad poolfinaali aegade võrdluses 12 paremat, 12 sportlast tagasid otsepääsme poolfinaali. Sai viis tänavu enda isikliku rekordi 10,32 peale.

Õhtuses sessioonis asuvad kohta lõppvõistlusel jahtima teivashüppajad Marleen Mülla ja Allika Inkeri Moser. Veebruaris USA-s sisetingimustes Eesti rekordi 4.63 peale viinud Mülla hüppab kvalifikatsioonis A-grupis ning äsjastel U-20 maailmameistrivõistlustel viienda koha saanud Moser B-grupis. Moseri isiklik rekord on 4.52, kuid tänavune tippmark 4.40. Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb ületada kvalifikatsiooninorm 4.55 või mahtuda 12 parema sekka.

"Peaeesmärk on praegu finaali saada ja siis teha finaalis kõige parem tulemus. Eesti rekord on kindlasti eesmärk sinna minna ja teha," ütles Mülla võistluste eel.

Teisipäev, 11. august

12.30–15.10 ETV ja sport.err.ee

21.00–23.55 ETV2 ja sport.err.ee

12.33 M kõrgushüppe kvalifikatsioon

12.35 M kettaheite kvalifikatsiooni A-grupp

12.45 N 400 m tõkkejooksu poolfinaalid

13.15 M 100 m jooksu 1. ring (Sai)

13.40 M 110 m tõkkejooksu 1. ring

14.00 M kettaheite kvalifikatsiooni B-grupp

14.05 N 800 m jooksu 1. ring

14.40 M 400 m tõkkejooksu 1. ring

21.05 N teivashüppe kvalifikatsioon (Moser, Mülla)

21.10 M vasaraheite finaal

21.25 N 5000 m jooksu finaal

21.55 N 100 m tõkkejooksu poolfinaalid

22.16 M kaugushüppe finaal

22.32 M 100 m jooksu poolfinaalid

23.00 M 400 m jooksu poolfinaalid

23.30 N 100 m tõkkejooksu finaal

23.47 M 100 m jooksu finaal