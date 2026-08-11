TÄNA OTSE | Henri Sai teeb Birminghamis tiitlivõistluste debüüdi
Suurbritannias Birminghamis peetavatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel on teise päeva esimeses pooles võistlustules üks Eesti sportlane – sprinter Henri Sai. Otseülekanne ETV-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 12.30. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets, reporter Debora Saarnak.
Reitingusüsteemi kaudu EM-ile pääsenud 25-aastane Sai jookseb enda täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdil nii 100 kui 200 m.
100 m jooksus stardib Sai kohe esimeses eeljooksus. Eeljooksudest pääsevad poolfinaali aegade võrdluses 12 paremat, 12 sportlast tagasid otsepääsme poolfinaali. Sai viis tänavu enda isikliku rekordi 10,32 peale.
Õhtuses sessioonis asuvad kohta lõppvõistlusel jahtima teivashüppajad Marleen Mülla ja Allika Inkeri Moser. Veebruaris USA-s sisetingimustes Eesti rekordi 4.63 peale viinud Mülla hüppab kvalifikatsioonis A-grupis ning äsjastel U-20 maailmameistrivõistlustel viienda koha saanud Moser B-grupis. Moseri isiklik rekord on 4.52, kuid tänavune tippmark 4.40. Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb ületada kvalifikatsiooninorm 4.55 või mahtuda 12 parema sekka.
"Peaeesmärk on praegu finaali saada ja siis teha finaalis kõige parem tulemus. Eesti rekord on kindlasti eesmärk sinna minna ja teha," ütles Mülla võistluste eel.
Teisipäev, 11. august
12.30–15.10 ETV ja sport.err.ee
21.00–23.55 ETV2 ja sport.err.ee
12.33 M kõrgushüppe kvalifikatsioon
12.35 M kettaheite kvalifikatsiooni A-grupp
12.45 N 400 m tõkkejooksu poolfinaalid
13.15 M 100 m jooksu 1. ring (Sai)
13.40 M 110 m tõkkejooksu 1. ring
14.00 M kettaheite kvalifikatsiooni B-grupp
14.05 N 800 m jooksu 1. ring
14.40 M 400 m tõkkejooksu 1. ring
21.05 N teivashüppe kvalifikatsioon (Moser, Mülla)
21.10 M vasaraheite finaal
21.25 N 5000 m jooksu finaal
21.55 N 100 m tõkkejooksu poolfinaalid
22.16 M kaugushüppe finaal
22.32 M 100 m jooksu poolfinaalid
23.00 M 400 m jooksu poolfinaalid
23.30 N 100 m tõkkejooksu finaal
23.47 M 100 m jooksu finaal
Toimetaja: ERR Sport