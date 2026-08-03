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Maarika Lepik tuli naistest kirveviskamise maailmameistriks

Teised alad
2026. aasta kaheteralise kirve viskamise maailmameistrivõistlused, naiste esikolmik.
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Teised alad

Rootsis Böllnäsis peetud kaheteralise kirve viskamise maailmameistrivõistlused võitis 45 naise konkurentsis Maarika Lepik. Nelja juuniori seas tuli võitjaks Otto Peet.

Finaalis, kuhu pääses kaheksa naist, oli Maarika Lepikul ärev moment kuuendas voorus, kui võistlustulle oli jäänud vaid kolm võistlejat (iga vooru järel langes kehvima tulemuse visanud naine välja).

Lepik kogus koos Kanada sportlasega võrdselt 9 punkti ja kuna iirlane sai 11 silma, pidid Lepik ja kanadalane ümbervisetega selgitama, kes pääseb teisena esikohaheitlusesse. Kaks esimest viset olid sportlastel võrdsed, kolmanda viske tegi aga paremini Lepik ja pääses sellega esikohavisetele.

Esikohaseerias oli Lepik vastasest parem 12 (5/4/3) - 11 (2/4/5) ja saavutas sellega esikoha.

Neli aastat tagasi maailmameistrivõistlustel oma senise parima tulemuse, neljanda koha saanud Maarika Lepik jäi kaks aastat tagasi esimesena finaali ukse taha. Sel aastal sai ta poolfinaalis 60st võimalikust 48 punkti, millega jagas 2.-3. kohta.

Napilt ei pääsenud finaali Sirje Leini, kes jagas 40 punktiga 9.-10. kohta, kusjuures kaheksa parema hulka ehk finaali saadi 41 punktiga.

Eelmiste maailmameistrivõistluste naiste hõbe Karol Raidma sai poolfinaalis 37 punkti ja oli 14.-16. koha jagajate seas.

Juunioride finaalis oli Otto Peet oma kolmest konkurendist kindlalt parem, esikohaseerias alistas ta vastase 8:0.

96 mehe seas keegi Eesti esindajatest poolfinaali, 27 parema hulka ei jõudnud. Kaksikvõit viidi Saksamaale.

Hiljuti meestest Eesti lahtised meistrivõistlused võitnud Saksamaa sportlane Markus Fenske oli 14.-17. koha jagajate seas.

Kolmel päeval toimunud MMil osales 145 võistlejat tosinast riigist: Rootsist, Eestist, Saksamaalt, Kanadast, Suurbritanniast, USA-st, Šveitsist, Itaaliast, Soomest, Iirimaalt, Tšehhist ja Taanist.

Üks Eesti kirveviskamiselu eestvedajaid Marek Peet ütles, et on variant, et järgmiste, 2029. aastal peetavate kaheteralise kirve viskamise maailmameistrivõistluste korraldamise õigus antakse Eestile.

Toimetaja: Rene Kundla

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