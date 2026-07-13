Kirveviskamises tulid Eesti meistriks Markus Fenske ja Maarika Lepik

Muhumaal toimunud Eesti meistrivõistlustel kaheteralise kirve viskamises oli meestest edukaim Markus Fenske ja naistest Maarika Lepik. Juunioride arvestuses võitis Otto Peet.

Meestest esikoha saanud Markus Fenskele järgnesid poolfinaal parim Roland Peet ja eelvõistluse võitja Kristiar Papstel.

Esikaheksasse ehk finaali jõudsid ka 4. Tarmo Leini, 5. Taivo Toomel, 6. Jürgen-Martin Assafrei, 7. Viktor Reinsalu, 8. Jaak Aasafrei.

Naistest saavutas esikoha Maarika Lepik, teine oli Karol Raidma ja kolmas Maris Matkainen. Esimesena jäi medalita Sirje Leini.

Juunioride esikohaheitluses alistas Otto Peet ümbervisetega Andre Johansoni. Pronksmedali sai Emma Liisa Toikka.

Individuaalvõistlusel osales 38 kirveviskajat.

Esimest korda selgusid ka võistkondlikud meistrid. Kaheksa trio seas oli edukaim võistkond Markus Fenske, Viktor Reinsalu, Kalle Raidma. Teise koha said Karol Raidma, Neeme Jaanson ja Marek Peet ning kolmandad olid Maarika Lepik, Sirje Leini ja Kristiar Papstel.