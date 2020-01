Ida-Virumaal Mäetagusel on valminud maailma üks suuremaid kirveviskamise sisehalle ja nädalavahetusel peeti seal esimesed võistlused, millel osales ligi poolsada kirveviskajat.

Eesti esimesel sisekirveviskevõistlusel kinnitas oma riigi esikirveviskaja staatust Maardus elav Ida-Virumaa juurtega Maarika Lepik. Ta sai kirveviskamispisiku juba ligi paarkümmend aastat tagasi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu kuulub Lepik ala maailma paremikku. "Rootsis olid suvel võistlused ja siis naistest jäin seitsmendaks, nii et ma olen maailmas seitsmes naine," ütles ta.

Võitja sõnul on edu saavutamise aluseks lisaks regulaarsele treenimisele ka endale sobiva kirve leidmine.

"Tiitlid on tulnud mul ühe kirvega. Ühe kirvega tasub visata, sest siis hakkavad tulemused tulema. Kui pidevalt vahetada, siis ikkagi kaal on erinev, varre pikkus on erinev - kõik mängib ikkagi rolli," selgitas Lepik.

Kirveviskamisega tegelevad ka Eesti esinumbri mees ja laps.

"Ma vaatasin, et mu ema viskab ja siis ma tahtsin ka visata, aga ta ütles, et mul ei ole piisavalt jõudu. Alguses hakkasin neliknuga viskama ja siis pärastpoole, kui sain tugevamaks, hakkasin kirvest ka viskama," rääkis Maarika Lepiku poeg Kristiar Papstel.

Eesti esimeste kirveviskamise sisemeistrivõistluste korraldaja Marek Peedi sõnul võib ala vaid kõrvalt vaadates ohtlik tunduda.

"Asi peab käima reeglite järgi. Viskesektor on piiratud, sinna ei tohi minna. Tegelikult seal ohtu ei ole. See on ohutu spordiala," kinnitas Peet.

Absoluutvõitjaks tulnud Maarika Lepikule lisaks mahtusid naistest esikuuikusse: 2. Karol Raidma, 3. Anu Heilu, 4. Sirje Leini, 5. Külli Raidma, 6. Getli Häidma. Meeste esikuuik: 1. Andres Lepik, 2. Meelis Pällo, 3. Mati Allas, 4. Jüri Talimäe, 5. Tarmo Leini, 6. Jürgen-Martin Assafrei.

Lisaks kirveviskamisele saab Mäetaguse uues sisehallis võistelda ka ammu- ja vibulaskmises.