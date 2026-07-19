26-aastane poksija hukkus liiklusõnnetuses

Ameerika poksija Hannah Rapp suri laupäeval Texases, kui ta jäi jalgrattaga sõites auto alla.

BBC teatel peatus Rappist möödunud auto ootamatult ning tagurdas seejärel talle otsa. Brazose maakonna šerifi büroo vahistas sõiduki juhi, kellele on esitatud tapmisesüüdistus.

Rapp pidas tänavu juunis karjääri seni tähtsaima kohtumise, kui võitles WBC naiste sulgkaalu maailmameistritiitli nimel Tiara Browni vastu. Ta pidi tunnistama vastase paremust ning lõpetas profikarjääri kaheksa võidu, ühe kaotuse ja ühe viigiga. BBC vahendas, et Rapp alustas profipoksijana alles 2024. aastal.

WBC president Mauricio Sulaiman avaldas kaastunnet, nimetades Rappi erakordseks poksijaks ja poksipere hindamatuks liikmeks.

Ka maailmameister Brown meenutas oma vastast soojade sõnadega. "Ta oli parim tantsupartner, kellega olen professionaalina ringi jaganud. Enne meie kohtumist palus ta minult autogrammi. See liigutas mind väga, sest valmistusime võitluseks, kuid tema jäi kogu aeg siiraks ja lugupidavaks," sõnas Brown.

Enne poksikarjääri tegeles Indianast pärit Rapp kergejõustikuga. Lisaks tippspordile töötas ta täiskohaga tule- ja eluohutusinspektorina.

Rappi promootor Most Valuable Promotions kirjeldas teda kui andekat sportlast ja inimest, kes jättis püsiva mulje kõigile, kellega kokku puutus. "Oleme tänulikud, et saime olla osa tema teekonnast ning jääme teda mälestama," öeldi avalduses.