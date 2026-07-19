X!

26-aastane poksija hukkus liiklusõnnetuses

Poks
Hannah Rapp
Hannah Rapp Autor/allikas: Most valuable Promotions/X
Poks

Ameerika poksija Hannah Rapp suri laupäeval Texases, kui ta jäi jalgrattaga sõites auto alla.

BBC teatel peatus Rappist möödunud auto ootamatult ning tagurdas seejärel talle otsa. Brazose maakonna šerifi büroo vahistas sõiduki juhi, kellele on esitatud tapmisesüüdistus.

Rapp pidas tänavu juunis karjääri seni tähtsaima kohtumise, kui võitles WBC naiste sulgkaalu maailmameistritiitli nimel Tiara Browni vastu. Ta pidi tunnistama vastase paremust ning lõpetas profikarjääri kaheksa võidu, ühe kaotuse ja ühe viigiga. BBC vahendas, et Rapp alustas profipoksijana alles 2024. aastal.

WBC president Mauricio Sulaiman avaldas kaastunnet, nimetades Rappi erakordseks poksijaks ja poksipere hindamatuks liikmeks.

Ka maailmameister Brown meenutas oma vastast soojade sõnadega. "Ta oli parim tantsupartner, kellega olen professionaalina ringi jaganud. Enne meie kohtumist palus ta minult autogrammi. See liigutas mind väga, sest valmistusime võitluseks, kuid tema jäi kogu aeg siiraks ja lugupidavaks," sõnas Brown.

Enne poksikarjääri tegeles Indianast pärit Rapp kergejõustikuga. Lisaks tippspordile töötas ta täiskohaga tule- ja eluohutusinspektorina.

Rappi promootor Most Valuable Promotions kirjeldas teda kui andekat sportlast ja inimest, kes jättis püsiva mulje kõigile, kellega kokku puutus. "Oleme tänulikud, et saime olla osa tema teekonnast ning jääme teda mälestama," öeldi avalduses.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

MM-i tänased mängud
21.30
ETV
Finaal
Hispaania – Argentina
Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Aet Süvari

viimased uudised

14:23

26-aastane poksija hukkus liiklusõnnetuses

14:14

Pajari teenis Rally Estonial karjääri esimese võidu Uuendatud

13:59

Eesti kergejõustiklased jätkavad U-18 EM-il heas hoos

13:34

Virves saavutas teist aastat järjest kodusel rallil WRC2-s esikoha

13:27

Uus maailmarekordi omanik Kerr: usun, et suudan joosta veelgi kiiremini

12:55

Lääne ja Üle võitsid rannasprindi Eesti meistritiitli

12:20

Hispaania jäi enne MM-i finaali viimase treeninguta

11:48

Äsja Wimbledoni finaalis mänginud Muchova teatas operatsioonist ja võistluspausist

11:15

Shein tegi Portsmouthis debüüdi, Hein alustas Werderi väravas

10:59

VAATA OTSE | Valgerannas selguvad tänavused Eesti golfimeistrid Uuendatud

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

02:52

Inglismaa lõi pöörases pronksimängus kuus, Prantsusmaa neli väravat Uuendatud

14:14

Pajari teenis Rally Estonial karjääri esimese võidu Uuendatud

18.07

Duplantis jättis võistluse pooleli, võimsa kaarega üllatas USA kettaheitja

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

18.07

Teemantliiga etapil sündis miilijooksu maailmarekord

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

18.07

Möödus pool sajandit Aavo Pikkuusi olümpiavõidust

18.07

Warholm võttis brasiillaselt maailma hooaja tippmargi

18.07

Hambidge jooksis Soomes taas Eesti rekordi

18.07

Henri Apri uuendas kaks korda Eesti U-20 rekordit teivashüppes

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo