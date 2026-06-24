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Loena Hendrickx kuulutas karjääri lõppenuks

Iluuisutamine
Loena Hendrickx 2024. aasta Euroopa meistrivõistlustel
Loena Hendrickx 2024. aasta Euroopa meistrivõistlustel Autor/allikas: SCANPIX/AP
Iluuisutamine

2024. aastal iluuisutamise Euroopa meistriks tulnud belglanna Loena Hendrickx teatas kolmapäeval toimunud pressikonverentsil, et tõmbab oma suurepärasele sportlaskarjäärile joone alla.

Hendrickx avas oma tiitlivõistluste medaliarve 2022. aastal Tallinnas toimunud Euroopa meistrivõistlustel, kus ta pronskmedali võitis. Samal aastal sai ta maailmameistrivõistlustel kaela hõbeda ning lisas 2023. aastal oma auhinnakappi EM-hõbeda ja MM-pronksi. Suurim võit tuli 2024. aastal Kaunases, kus belglanna üksiksõidus Euroopa meistriks krooniti. Tänavu võitis ta Sheffieldis Niina Petrõkina järel veel ühe Euroopa meistrivõistluste hõbemedali.

Kolmapäeval teatas 26-aastane Hendrickx, et vigastused on teinud oma töö ja ta ei suuda enam tipptasemel konkureerida. "Ma naudin iluuisutamist, aga mu keha on suurim takistus. Ma suudan oma taset hoida, aga see pole piisavalt hea, et kerkivate talentidega konkureerida. Tundsin, et praegu on õige aeg hüvasti jätta," rääkis belglanna.

Hendrickx saavutas Milano Cortina olümpial kokkuvõttes 14. koha, neli aastat varem sai ta Pekingis seitsmenda koha ning neli aastat enne seda Lõuna-Koreas 16. koha. "Tundsin juba taliolümpial, et olen füüsiliselt läbi. Kolmas olümpia oli mu suurim eesmärk ja sain seal end nautida ning vabalt uisutada. Ma ei olnud veel emotsionaalselt valmis lõpetama. Aga selline see elu on," lisas ta.

"Olen 22 aastat sellega tegutsenud, sest armastan iluuisutamist. Poleks väikese tüdrukuna osanud unistadagi, et seda kõike teha saan."

Hendrickx rääkis, et ei jäta iluuisutamist täiesti kõrvale ning plaanib osaleda galaetendustel, aga tippspordist ta eemaldub. Vahepeal on ta saanud kätte lasteaiakasvataja kutsetunnistuse. "See ei tähenda, et mind enam jääl ei näe. Iluuisutamine on mu kirg ja see teeb mind õnnelikuks. Saan esineda, noortele laagreid korraldada. Tulevik on lahtine, mulle avaneb nüüd täiesti uus maailm ja see on kõik väga põnev," ütles ta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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