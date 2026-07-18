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Kärdlas startis Garmin karikasarja kolmas etapp

Purjetamine
Garmin karikavõistlused Kärdlas
Garmin karikavõistlused Kärdlas Autor/allikas: Eesti Purjetamise Liit
Purjetamine

Reedel algas Kärdla sadamas Garmin Eesti karikavõistluste kolmas etapp – Kärdla Race, kus kolme päeva jooksul võistlevad Optimisti, Zoom8 ja ILCA 4 klasside noorpurjetajad.

Avapäeval pakkus purjetamiseks häid tingimusi. Kärdla lahel puhus mõõdukas lääne- ja loodetuul, mis võimaldas kõik kolm planeeritud sõitu läbi viia.

Kolme sõidu järel on liidrid: Otto Vilnis Reneslacis (Optimist U16), Elisabeth Veenpere (Optimist U16 tüdrukud), Vesse Uudam (Optimist U12), Martin Matson (Zoom8 poisid), Anna Altrov (Zoom8 tüdrukud), Jaco Putnik (ILCA 4 U18 poisid) ja Sharon Peetrimäe (ILCA 4 tüdrukud).

Kärdla võõrustab Eesti noorte purjetamise karikasarja juba kaheksandat aastat järjest. Traditsioon korraldada etapp ühepaatidele sai alguse 2021. aastal ning on kujunenud suvises purjetamiskalendris kindlaks osaks.

Võistlus jätkub laupäeval, võitjad selguvad pühapäeval pärast viimaseid sõite.

Toimetaja: Lisette Holst

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ETV
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Kommenteerivad Ivar Lepik ja Marti Pähn

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