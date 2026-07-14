Eesti purjetaja Pärenson võitis noorte paadiklassi MM-il pronksi

Võisteldi neljal päeval ning kokku peeti kümme sõitu. Warnemünde võistlusala pakkus noortele purjetajatele väga erinevaid olusid – hakkama tuli saada nii tugeva tuule ja kõrgete lainete kui ka vaiksema ning muutliku tuulega, vahendab Puri.ee.

Eestit esindas maailmameistrivõistlustel kuus noorpurjetajat. Poiste arvestuses saavutas Toomas Pärenson Rein Ottosoni Purjespordikoolist kolmanda, Karl Iljas Tilgu Sadama Jahtklubist kaheksanda, Karl Juul Tallinna Jahtklubist üheksanda ja Ramses Tupits Tallinna Jahtklubist kümnenda koha.

Tüdrukute arvestuses saavutasid Tallinna Jahtklubi purjetajad Katariina Matsulevitš viienda ja Paris Utsal kaheksanda koha.

Eesti koondist juhendas treener Ilmar Rosme.

Zoom8 maailmameistrivõistlused peeti 4.–12. juulini toimunud 88. Warnemünder Woche raames. Tegemist on ühe Saksamaa suurema ja pikaajalisema purjetamissündmusega, mis toob Warnemündesse kokku eri paadiklasside purjetajad paljudest riikidest.