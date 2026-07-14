X!

Eesti purjetaja Pärenson võitis noorte paadiklassi MM-il pronksi

Purjetamine
Toomas Pärenson (paremal)
Toomas Pärenson (paremal) Autor/allikas: Puri.ee
Purjetamine

Eesti purjetaja Toomas Pärenson võitis Saksamaal Warnemündes toimunud Zoom8 paadiklassi maailmameistrivõistlustel pronksmedali.

Võisteldi neljal päeval ning kokku peeti kümme sõitu. Warnemünde võistlusala pakkus noortele purjetajatele väga erinevaid olusid – hakkama tuli saada nii tugeva tuule ja kõrgete lainete kui ka vaiksema ning muutliku tuulega, vahendab Puri.ee.

Eestit esindas maailmameistrivõistlustel kuus noorpurjetajat. Poiste arvestuses saavutas Toomas Pärenson Rein Ottosoni Purjespordikoolist kolmanda, Karl Iljas Tilgu Sadama Jahtklubist kaheksanda, Karl Juul Tallinna Jahtklubist üheksanda ja Ramses Tupits Tallinna Jahtklubist kümnenda koha.

Tüdrukute arvestuses saavutasid Tallinna Jahtklubi purjetajad Katariina Matsulevitš viienda ja Paris Utsal kaheksanda koha.

Eesti koondist juhendas treener Ilmar Rosme.

Zoom8 maailmameistrivõistlused peeti 4.–12. juulini toimunud 88. Warnemünder Woche raames. Tegemist on ühe Saksamaa suurema ja pikaajalisema purjetamissündmusega, mis toob Warnemündesse kokku eri paadiklasside purjetajad paljudest riikidest.

Toimetaja: Siim Boikov

MM-i tänane mäng
21.30
ETV
Poolfinaal
Prantsusmaa – Hispaania
Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu, stuudiot juhib Debora Saarnak

viimased uudised

19:02

Glinka alustas Kanadas võiduga

18:31

Pogacar korraldas järjekordse jõudemonstratsiooni

18:13

Eesti ja veel kaheksa Euroopa Liidu liiget soovivad jätta ROK-i toetusteta

17:32

MM-ilt välja praagitud Hollandi kohtunik suri

17:01

Eesti purjetaja Pärenson võitis noorte paadiklassi MM-il pronksi

16:30

Vääramatult põhirivistusse kuuluva Tõugja klubi raske hooaeg jätkub

16:07

Egiptuse mängumees naaseb Tartu Ülikooli ridadesse

15:55

Eesti naiste käsipallikoondis alustab MM-i valikturniiri Kosovo vastu

15:35

Kullas võttis Kanadas teise järjestikuse etapivõidu

15:19

BBC vormel-1 ekspert: Verstappeni üleminek McLarenisse oleks keeruline

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

13.06

Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

09:17

Veesaar püstitas NBA suveliigas isikliku punktirekordi

13.07

Haalandile söötmata jätnud Sörloth on saanud tapmisähvardusi

12.07

Norralaste väide: pall puutus enne Inglismaa väravat kaameratrossi

13.07

Eesti korvpallikoondise kodumängule soovis piletit 20 000 inimest

08:55

Norra jalgpallikoondist tervitas kodus enam kui 100 000 fänni

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

07:55

TÄNA OTSE | MM-i oodatud põnevuslahingus kohtuvad Prantsusmaa ja Hispaania

13.07

Endise maailma esireketi poeg sai Wimbledoni finaalis napi kaotuse

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

12.07

Suri jalgpallur, kelle tõttu võeti kasutusele kollane ja punane kaart

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo