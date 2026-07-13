Laasner lõi Welco eest esiliiga kohtumises viis väravat

Esiliiga parim väravakütt Laasner lõi juba esimesel minutil Welco juhtima, aga Aleksandr Volkov vastas kümnendal minutil Maardu eest. Seejärel läks Welco oma teed ja tegi Maarduga esimesel poolajal sotid selgeks, kui Laasner ja Marko Mägi skoorisid korra ning Maardu kaitsja Vladislav Tšurilkin sai kirja omavärava, kirjutab Soccernet.ee.

Laasner jõudis teisel poolajal kübaratrikini, aga lisas seejärel ka oma neljanda ja viienda värava. Seejuures ei suutnud Laasner üleminutitel realiseerida penaltit, aga lõi tagasipõrkunud palli siiski võrku. Lisaks tegi teisel poolajal korra skoori suvises üleminekuaknas klubiga liitunud Henri Käblik.

Laasner on käimasoleval liigahooajal löönud 24 väravat, edestades väravaküttide edetabelis lähimaid jälitajaid koguni 11 tabamusega. Esiliiga liider Welco on 19 mänguga kogunud 45 punkti, edestades mängu vähem pidanud Viimsit 13 punktiga.