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Eesti seeniorkorvpallurid võitsid EM-il kolm medalit

Korvpall
Eesti 35+ naiste võistkond seenioride korvpalli EM-il
Eesti 35+ naiste võistkond seenioride korvpalli EM-il Autor/allikas: Erakogu
Korvpall

Kreekas Ateenas toimunud seenioride korvpalli Euroopa meistrivõistlused kujunesid Eesti võistkondade jaoks vägagi edukaks: Eesti naiskond krooniti vanuseklassis 35+ Euroopa meistriks, lisaks teeniti nii hõbe- kui ka pronksmedal.

Eesti 35+ naiskond läbis turniiri kaotusteta ning alistas pingelises finaalis Saksamaa naiskonna 60:51. Eesti mängis koosseisus Maarja Park, Liisi Sokman, Kerli Haas, Mirjam Nikolai, Laina Mesila-Kaarman, Ulla Järv, Sheila Kodanik, Triin Teppo, Piret Kaljagin, Karin-Liis Haljaste, Reili Naarits ja Tiina Terasmaa. Treeneriks oli Sven Pugonen.

Vägeva tulemuse saavutas ka Eesti naiskond vanuseklassis 60+, kes võitis Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali. Finaalis tuli tunnistada lõunanaabri paremust tulemusega 43:39. Naiskonda esindasid Epp Jürme, Kai Jürme, Aivi Tali, Katrin Aava, Reet Rausberg, Iivi Kaljuvee, Ülla Järv, Mare Krutta, Tiia Uibooss, Marelle Grünthal-Drell ja Kersti Petjärv, treeneriteks olid Alvar Kaur ning Vallo Järv.

Eesti mehed said samuti medali, kui BC Raeküla võistkond sai vanuseklassis 35+ kaela pronksi. Poolfinaalis Hispaaniale kaotanud eestlased teenisid kolmanda koha mängus Suurbritannia üle 88:74 võidu. Võistkonnas mängisid Riho Kõiv, Mario Polusk, Allar Leppind, Kristjan Saidla, Andreas Märtson, Hannes Arge, Alan Kalda, Indrek Kaarlep, Tõnis Tannberg, Indrek Poom, Kristjan Puusild ja Gaspar Bibikov, juhendajaks oli sakslanna Dorothee Kern.

Kõik kuus Eesti koondist lõpetasid oma vanuseklassis 12 parema hulgas. Sameko/Gerardos's Toys meeskond saavutas 75+ vanuseklassis väärika neljanda koha, OSK/Hausers naiskond lõpetas vanuseklassis 40+ turniiri viienda kohaga ning Sportlandi meeskond sai 45+ vanuseklassis 12. koha.

Eesti seeniorkorvpallurite järgmiseks suurturniiriks on 2027. aastal Brasiilias toimuvad maailmameistrivõistlused, kus tahetakse samuti medaleid võita.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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