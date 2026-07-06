Eesti meistrid petangi üksikmängus on Angelika Tauk ja Aimar Poom

44 meest pidasid alustuseks neli eelvooru, mille põhjal pääsesid 16 paremat mängijat karikasüsteemis peetud väljalangemismängudele.

Meeste finaal kujunes üheks päeva tasavägisemaks kohtumiseks. Pingelises heitluses alistas Aimar Poom (Tartu Kalev PK) Margus Berkmanni (SK Kärdla) tulemusega 13:12 ning krooniti 2026. aasta Eesti meistriks petangi üksikmängus.

Poolfinaalides oli Aimar Poom alistanud 13:3 Henri Mitti (Viru SK) ja Margus Berkmann oli tulemusega 13:4 parem Tõnis Neilandist (Viru SK). Ehk pronksmedalid läksid Ida-Virumaale Jõhvi valda.

Ka naise arvestuses mängiti alguses neli eelvooru, mille järel pääses 22 naisest kaheksa paremat karikamängudele.

Finaal oli SK Saku Petanque ja Taukide pere naiste siseasi. Eesti meistritiitli võitis Angelika Tauk, kes alistas tütre Triin Greteli tulemusega 13:5.

Poolfinaalis oli Angelika Tauk 13:6 parem Kadri Arunurmest (SK Maestro) ja Triin Gretel Tauk alistas 13:11 Varje Reede (SK Võhma). Reede ja Arunurm said pronksi.

Päeva avamängud ning meeste finaalkohtumine peeti tihedas vihmasajus, kuid ülejäänud võistluspäev möödus mõnusates suveoludes.

Järgmised Eesti meistrivõistluste medalid jagatakse välja 18.–19. juulil Valgas, kus selgitatakse parimad triode- ja segatriode arvestuses.