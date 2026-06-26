Ehammer keskendub EM-il kümnevõistluse asemel kaugushüppele

Šveitsi mitmevõistleja Simon Ehammer teatas, et ei osale augustis Birminghamis toimuvatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel kümnevõistluses. Selle asemel keskendub ta kaugushüppele, kus püüab võita oma karjääri esimest Euroopa meistritiitlit.

26-aastane Ehammer on tänavu olnud suurepärases hoos. Märtsis püstitas ta sise-MM-il seitsmevõistluse maailmarekordi 6670 punktiga ning mais võitis Götzise maineka mitmevõistluse. Seal hüppas ta kümnevõistluse käigus 8.51 meetrit, mis on selle ala uus maailma tippmark.

Kuigi Ehammer kuulub Euroopa paremikku ka kümnevõistluses, on ta viimastel aastatel saavutanud suuri tulemusi ka üksikalana kaugushüppes. Ta võitis 2022. aasta MM-il pronksi, tuli 2024. aasta EM-il kolmandaks ning jäi samal aastal Pariisi olümpial neljandaks.

"Minu eesmärk on selge – võita Euroopa meistrivõistlustelt viimane medal, mis mul veel puudu on," sõnas Ehammer.

Euroopa meistrivõistlused toimuvad 10.–16. augustini Birminghamis. Ehammeri loobumine tähendab, et üks tänavuse hooaja suuremaid favoriite jääb kümnevõistluses stardita.