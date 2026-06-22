Volodin võitis täiseduga maleturniiri Roomas

Volodin võitis turniiri jooksul kõik üheksa partiid ja edestas teiseks tulnud itaallast Emanuel Pacillit koguni kolme ja poole punktiga. Volodinil oli ka turniiri kõige parem reiting (2470). Paremuselt järgmine oli lõpuks neljandaks tulnud itaallane Danilo Brozzi 2282 punktiga.

"Septembris Usbekistanis toimuvaks maleolümpiaadiks valmistudes pakuti kõigile Eesti olümpiakoondise mängijatele treeningturniiri valimist. Minu valik on Roomas," ütles Volodin maleklubi Diagonaal ühismeedia vahendusel. "Mind köidab võistlusformaat: kuue päevaga üheksa klassikamatši. Tööinimese jaoks on see puhkuse planeerimisel äärmiselt oluline tegur. Lisaks mõjutas valikut 5000 euro suurune vääriline auhinnalagi ja tugev eelmise aasta turniirilt osalejate koosseis."

"Lõpuks suutsin turniiri võita sajaprotsendilise tulemusega, saades üheksa punkti üheksast võimalikust ja näidates sooritusreitingut 2967!" jätkas ta. "Lisasin 15 reitingupunkti ja kui olümpial jätkub, siis naasmine "2500+" klubisse on ukse taga.

"Jah, paljud turniirile eelregistreerunud tugevad mängijad sel aastal mingil põhjusel ei jõudnud. Sellegipoolest osutasid kõik rivaalid, kes on reitinguga 2036 kuni 2295, tõsist vastupanu ja sain väärtuslikku mängukogemust igas partiis."

"Kokkuvõtteks võin öelda, et olen kindlasti rahul nii oma mängu kvaliteedi kui ka lõpptulemusega. Ülesanne sai sajaprotsendiliselt täidetud," lõpetas ta. "Tänan Eesti Maleliitu rahalise toetuse eest, mille kaudu oli võimalik see edukas esitus realiseerida ja taas kord väärikalt esindada meie väikest riiki rahvusvahelisel areenil. Eriti tore oli, kui Indiast pärit noored maletajad palusid pärast autasustamist Eesti suurmeistriga pilti teha."