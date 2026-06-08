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Kolmanda üleminuti värav tõi U-19 koondisele Balti turniiri võidu

Jalgpall
Eesti U-19 jalgpallikoondis
Eesti U-19 jalgpallikoondis Autor/allikas: Erakogu
Jalgpall

Eesti noormeeste U-19 vanuseklassi jalgpallikoondis krooniti Lätilt saadud 2:3 kaotusest hoolimata Balti turniiri võitjaks. Kuldmedalid toonud värav sündis seejuures alles mängu kolmandal üleminutil.

Kuna möödunud laupäeval sai Eesti 3:1 jagu Leedust, kes oli omakorda kaks päeva varem alistanud 1:0 Läti, läksid eestlased mängule vastu tugeval positsioonil, kirjutab jalgpall.ee. Mängu esimene pool oli Eesti jaoks veelgi paljutõotavam, sest esimese poolaja kuuendal üleminutil viis Marten Kukkonen omad juhtima ning tõstis Eesti jooksvas tabelis kuue punkti peale tabelitippu.

Läti jaoks oli pilt selge – neil oli vaja turniiri võitmiseks esmaspäeval Eesti üle vähemalt kaheväravalist võitu. Teisel poolajal hakatigi selle suunas jõudsalt samme tegema ning 55. minutil viigistas Olivers Dzenītis penaltipunktilt seisu.

Viigiseis tähendanuks tabeliseisu mõistes Eestile endiselt nelja punktiga liidrikohta, Leedu jäänuks kolme peale ning Läti ühele. Paraku ei võtnud lõunanaabrid jalga gaasipedaalilt ära ning 82. minutil lõi Rojs Bušs Läti 2:1 juhtima. Tõsi, seegi seis sobis veel Eestile, sest nüüd oli kõigil võistkondadel jooksvas tabelis kolm punkti, kuid väravate vahe soosis endiselt eestlasi.

89. minutil ehk vaid loetud hetked enne kohtumise normaalaja täitumist saabus aga kardetud kolmas värav. Läti läks Dzenītise teisest väravast 3:1 juhtima ning kerkis ise jooksvas tabelis liidriks.

Eesti koondis polnud siiski oma viimast sõna öelnud, kui kolmandal üleminutil jõudis pall ka teist korda lätlaste väravasse – IFK Göteborgis mängiv Markus Kasemaa Jarl tegi seisuks 2:3. Sellega tõstis ta Eesti U-19 koondise 2026. aasta Balti turniiri võitjaks: ehkki kõik kolm võistkonda lõpetasid turniiri kolme punkti peal, oli Eesti väravate vahe +1, Lätil 0 ja Leedul -1.

Toimetaja: Anders Nõmm

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