Selgusid uue peatreeneri saanud Eesti rahvusnaiskonna kandidaadid

Eesti naiste võrkpallikoondis Autor/allikas: Priit Mürk / ERR
Uus peatreener Pekka Seppänen avalikustas Eesti võrkpalli rahvusnaiskonna kandidaatide pika nimekirja, kelle seast valitakse lõpuks Euroopa liiga mängudeks valmistuva koondise koosseis.

Peatreener Pekka Seppäneni sõnul on esialgsesse valikusse pääsenud 24 mängijat kõrgelt motiveeritud. "Need, kes nimekirjas on, on väga motiveeritud ja valmis oma koha eest võitlema. Muidugi tahame koondisesse saada kõiki parimaid, aga sama tähtis on kaasata noori ja perspektiivikaid, kes võtaksid tulevikus kandvama rolli. Seetõttu on selles nimekirjas ka mitmed noored," sõnas peatreener.

"See pole lõplik nimekiri ja uks on lahti kõigile, kes suudavad end veel tõestada. See on nimekiri, millest me alustame ja juba aprillis paneme paika need, kes alustavad maikuus esimest ettevalmistavat ühislaagrit ja hakkavad valmistuma Euroopa liiga mängudeks," lisas Seppänen.

Eesti koondise koosseis:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Kertu Kertner, Liis Auväärt, Liis Marii Vilem, Marie Miilen.

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Carmel Vares, Kadi Kullerkann.

Nurgaründajad: Kristiine Miilen, Nora Lember, Silvia Pertens, Caterina Cicetti, Freia Liisa Palk, Nette Peit, Salme Adeele Hollas, Keira Liina Lukas, Marily Lass.

Temporündajad: Mirjam Karoliine Kask, Johanna Sova, Kätriin Põld, Karmen Tugedam, Kertu Stamm.

Liberod: Lisandra Tatrik, Janelle Leenurm

Sel aastal teeb naiste koondis kaasa Euroopa liigas, kus peetakse kolm alagrupiturniiri, igal turniiril kohtutakse kahe vastasega. Kokku osaleb naiste Euroopa liigas 26 koondist, kellest kuus paremat pääseb finaalturniirile.

Alates uuest aastast on võimalik läbi uue süsteemiga Euroopa liiga tagada koht ka Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. 2026. aastal on Euroopa liigas osalevatel koondistel võimalik püüda nelja kohta EM-finaalturniiril. Seejuures saavad Euroopa liigas osaleda ainult need koondised, kes ei osale Maailmaliigas.

Eesti naiskonna alagrupiturniirid

1. alagrupiturniir: 5.-7. juuni (Aserbaidžaan)

Osalejad: Aserbaidžaan, Rootsi, Eesti

2. alagrupiturniir: 12.-14. juuni (Ungaris)

Osalejad: Ungari, Horvaatia, Eesti

3. alagrupiturniir: 19.-21. juuni (Eestis)

Osalejad: Eesti, Kreeka, Läti

Toimetaja: Siim Boikov

