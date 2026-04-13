Selgus Euroopa liigaks valmistuva võrkpallinaiskonna koosseis

Eesti naiste võrkpallikoondise kontrollmäng Soome vastu.
Eesti naiste võrkpallikoondise kontrollmäng Soome vastu. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti naiste võrkpallikoondise peatreener Pekka Seppänen avalikustas nimekirja mängijatest, kellega alustatakse ettevalmistust Euroopa liiga mängudeks.

Mai alguses peetakse Tehvandil ühislaager, kuhu koguneb 18 mängijat. USA ülikoolides õppivad Johanna Sova ja Salme Adeele Hollas liituvad koondisega hiljem. Nende liitumisel lahkub kaks mängijat, seega on laagris treeningutel pidevalt 18 naist, vahendab Volley.ee.

Peatreener Seppänen ütles, et esimeseks treeninglaagriks on seatud ka konkreetsed eesmärgid. "Ootan põnevusega treeninglaagri algust, et näha naiskonna liikmeid võitlemas oma koha nimel Euroopa liiga mängudeks," sõnas peatreener.

"Esimeseks treeningperioodiks olen seadnud ka mõned kindlad eesmärgid. Esiteks tahame luua põhja selleks, kuidas me võistkonnana töötame. Teiseks on vaja paika saada 14 mängijast koosnev koosseis Euroopa liiga mängudeks ja kolmandaks tahame kasutada seda aega selleks, et oleksime juunis võimelised mängima oma parimat võrkpalli," lisas juhendaja.

Koondis peab maikuus neli kontrollmängu, kaks Lätiga ja kaks Leeduga. Leedulannasid võõrustatakse 16. ja 17. mail Tehvandi Spordikeskuses, 23. ja 24. mail mängitakse Riias Lätiga.

Sel aastal teeb naiste koondis kaasa Euroopa liigas, kus peetakse kolm alagrupiturniiri, igal turniiril kohtutakse kahe vastasega. Kokku osaleb naiste Euroopa liigas 26 koondist, kellest kuus paremat pääseb finaalturniirile. Alates uuest aastast on võimalik läbi uue süsteemiga Euroopa liiga tagada koht ka Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. 2026. aastal on Euroopa liigas osalevatel koondistel võimalik püüda nelja kohta EM-finaalturniiril. Seejuures saavad Euroopa liigas osaleda ainult need koondised, kes ei osale Maailmaliigas.

Eesti koondise koosseis ühislaagriks:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Kertu Kertner, Liis Marii Vilem
Diagonaalründajad: Kertu Laak, Carmel Vares
Nurgaründajad: Kristiine Miilen, Nora Lember, Silvia Pertens, Caterina Cicetti, Freia Liisa Palk, Salme Adeele Hollas, Keira Liina Lukas, Marily Lass.
Temporündajad: Mirjam Karoliine Kask, Johanna Sova, Kätriin Põld, Karmen Tugedam, Kertu Stamm.
Liberod: Lisandra Tatrik, Janelle Leenurm

Peatreener Pekka Seppänen, abitreener ja ÜKE-treener Timo Leikas, abitreenerid Marko Mett ja Margit Keerutaja-Must, füsioterapeut Annabel Kutman, arst Mari Arak, mänedžer/statistik Mihkel Sagar.

