Läti alistanud Austria jätkab MM-il puhaste paberitega

Austria asus kohtumist teisel perioodil Tim Harnischi väravast juhtima. Kolmanda kolmandiku alguses viigistas Rudolfs Balcers seisu, aga viik püsis vaid neli minutit, kui Benjamin Nisser viis austerlased taas juhtima. Lõppseisu vormistas Vinzenz Rohrer, saates kaks sekundit enne lõpuvilet litri tühja väravasse.

Kolmest mängust kolm võitnud Austria on üheksa punktiga A-alagrupis kolmandal kohal Soome ja Šveitsi järel, Lätil on kirjas võit ja kaks kaotust ning sellega ollakse kolme punktiga viiendal real.

B-alagrupis oli Norra kindlalt 4:0 parem Itaaliast. Skoori avas Eskild Bakke Olsen, teisel perioodil skoorisid Noah Steen ja Christian Kasastaul ning viimase värava viskas viimasel kolmandikul 18-aastane Tinus Luc Koblar.

Kolmest mängust kaks võitnud Norra on B-alagrupis kuue punktiga neljas, kõik senised mängud kaotanud Itaalia on alagrupis viimasel kohal.