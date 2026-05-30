Šveitsi hokikoondis noppis taas MM-finaali piletid

Skoori tegid Christoph Bertschy, Denis Malgin, Ken Jäger, Damien Riat, Nico Hischier ja Theo Rochette. Neist Riat ja Hischier jõudsid tabamuseni arvulisest ülekaalust. Leonardo Genoni tõrjus väravasuul kõik 20 norralate pealeviset.

Šveitsi koondis jõudis maailmameistrivõistluste finaali kolmandat aastat järjest: mullu tuli otsustavas lahingus tunnistada Ameerika Ühendriikide ja tunamullu Tšehhi paremust. Lisaks on Šveits kaotanud ka 2013. ja 2018. aasta finaali.

Sedapuhku tuleb neil kullamängus pista rinda kas Kanada või Soomega.