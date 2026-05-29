Norra pidas Läti survele vastu ja pääses esmakordselt MM-i poolfinaali

Kinnise ning väheste võimalustega avakolmandiku järel läks Norra mängu juhtima teisel perioodil, kui seitse minutit pärast selle algust viskas värava 18-aastane Tinus Koblar, kellele oli see sel MM-il juba kuuendaks tabamuseks.

Otsustaval kolmandikul asusid lätlased maruliselt viigiväravat jahtima ning tegid 19 pealeviset Norra nelja vastu, ent sihile ei jõutud ning hoops Noah Steen tagas 16 sekundit enne lõpusireeni tühja väravasse visatud litriga norralastele 2:0 võidu.

Norra väravasuul seisnud Henrik Haukeland tõrjus kõik 34 lätlaste pealeviset ja nii pääses 2008. ja 2012. aastal MM-i veerandfinaalis kaotanud Norra esmakordselt poolfinaali. 1951. aastal saavutas Norra MM-il neljanda koha, aga toona mängiti turniirisüsteemis ja norralastele piisas neljandaks kohaks vaid kuues mängus saadud kahest võidust.

Võõrustajariik Šveits jäi oma veerandfinaalis Rootsi vastu 6.21 kestnud mängu järel kaotusseisu, aga Roman Josi viigistas seitse minutit hiljem ning Denis Malgini ja Calvin Thurkaufi tabamused teisel kolmandikul andsid neile lõpuks 3:1 võidu.

Poolfinaalides lähevad vastamisi Soome - Kanada ning Norra - Šveits.