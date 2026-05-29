X!

Norra pidas Läti survele vastu ja pääses esmakordselt MM-i poolfinaali

Jäähoki MM
Norra jäähokikoondislased võitu tähistamas
Norra jäähokikoondislased võitu tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki MM

Šveitsis toimuvatel jäähoki maailmameistrivõistlustel jätkus üllatusmeeskonna Norra tähelend, kui neljapäevases veerandfinaalis alistati 2:0 Läti.

Kinnise ning väheste võimalustega avakolmandiku järel läks Norra mängu juhtima teisel perioodil, kui seitse minutit pärast selle algust viskas värava 18-aastane Tinus Koblar, kellele oli see sel MM-il juba kuuendaks tabamuseks.

Otsustaval kolmandikul asusid lätlased maruliselt viigiväravat jahtima ning tegid 19 pealeviset Norra nelja vastu, ent sihile ei jõutud ning hoops Noah Steen tagas 16 sekundit enne lõpusireeni tühja väravasse visatud litriga norralastele 2:0 võidu.

Norra väravasuul seisnud Henrik Haukeland tõrjus kõik 34 lätlaste pealeviset ja nii pääses 2008. ja 2012. aastal MM-i veerandfinaalis kaotanud Norra esmakordselt poolfinaali. 1951. aastal saavutas Norra MM-il neljanda koha, aga toona mängiti turniirisüsteemis ja norralastele piisas neljandaks kohaks vaid kuues mängus saadud kahest võidust.

Võõrustajariik Šveits jäi oma veerandfinaalis Rootsi vastu 6.21 kestnud mängu järel kaotusseisu, aga Roman Josi viigistas seitse minutit hiljem ning Denis Malgini ja Calvin Thurkaufi tabamused teisel kolmandikul andsid neile lõpuks 3:1 võidu.

Poolfinaalides lähevad vastamisi Soome - Kanada ning Norra - Šveits.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jäähokiuudised

00:14

Norra pidas Läti survele vastu ja pääses esmakordselt MM-i poolfinaali

28.05

Soome hokikoondis jõudis MM-il kolmeaastase pausi järel medalimängudele

28.05

Venemaa jäähokikoondis jõudis enda sõnul naasmisele lähemale

28.05

Carolina sai Stanley karikavõistlustel kolmanda järjestikuse võidu

27.05

Vegas Golden Knights jõudis Stanley karikavõistlustel finaali

27.05

Soome hokimeestel ei õnnestunud alagruppi võita

26.05

USA ja Rootsi teenisid jäähoki MM-il otsustava mänguga veerandfinaalkoha

26.05

Ungari värava litreid täis visanud Läti kindlustas MM-il edasipääsu

25.05

Norra üllatas kindla võiduga Tšehhi üle ja pääses veerandfinaali

25.05

Vegas Golden Knights tuli välja 0:3 seisust ja asus kolm-null juhtima

25.05

Soome ja Kanada noppisid MM-ilt taas võidupunktid

24.05

Lätile kaotanud Suurbritanniast sai Eesti jäähokikoondise vastane A-grupis

24.05

Taanlase väravad tasakaalustasid seisu idakonverentsi finaalis

23.05

Norra sai MM-il Rootsi üle ajaloolise võidu, Läti alistas tiitlikaitsja USA

23.05

Viimasel perioodil kolm väravat visanud Vegas võitis võõrsil ka teise mängu

sport.err.ee värsked uudised

28.05

Võrkpallikoondise debütant kerkis võidumängus Läti vastu resultatiivseimaks

28.05

Tunjov leidis Itaalias juba seitsmenda klubi

28.05

ETV spordisaade, 28. mai

28.05

Tilga Götzise eel: põlvemure enam pole, nüüd on jälle normaalsed probleemid

28.05

Eesti noortekoondis lõi kodusel EM-il värava ka Horvaatiale

28.05

Sabalenka, Gauff ja Osaka teises ringis ei vääratanud

28.05

Eesti rekordimees kiitis TV 10 etapil noori: võitja aeg oli ulmeline!

28.05

Kurnatud Sinner ilma ei süüdista: asi oli minus, ma ei tundnud end hästi

28.05

Lauri Tamm võitis Leedu velotuuril etapi

28.05

Mihkels sõitis sel Girol neljandat korda esikümnesse

28.05

44-aastane Serena Williams planeerib Wimbledoni eel tippsporti naasta

28.05

Kuumas närbunud suursoosik Sinner sai Prantsusmaa lahtistel üllatuskaotuse

28.05

Eesti klubi jõudis esmakordselt noorte Balti liigas finaali

28.05

Narva Linna Jooksul selguvad ka veteranide Eesti meistrid

28.05

Sarajärvi avalikustas U-21 koondise koosseisu Balti turniiriks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo