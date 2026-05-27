Romet Tsirna tõusis RallyX etapil neli korda pjedestaalile

Varem aastaid samas sarjas crosskardiga võistelnud, kuid tänavu autoklassi Open 4WD liikunud Tsirna (FC2) saavutas laupäeval sõidetud Põhjaliiga kolmandal etapil Pro arvestuses teise koha ja uustulnukate Pro Am-is oli kolmas. Pühapäevasel neljandal etapil sai ta Pro-s kolmanda koha ja Pro Am-i võitis, vahendab Autosport.ee.

Pro-s olid parimad soomlane Juha Rytkönen (FC2) ja rootslane Oliver Eriksson (FC2), Pro Am-i võitis kolmandal etapil soomlane Joni-Pekka Rajala (Mitsubishi Mirage).

Põhjaliigat juhib nelja etapi järel Eriksson 82 punktiga, tema kaasmaalasel Lukas Anderssonil (FC2) on teisena 65 ja Tsirnal kolmandana 63 punkti.

"Edu on suure töö tulemus. Tegeleme koos tiimikaaslase Jarmo Võsaga palju sõidu analüüsi ja taktikaga. Tähtis osa on rehvihaldusel, sest neid on kasutada piiratud kogus," rääkis Tsirna.

"Olsbergs MSE meeskonnas saavad kõik sõitjad tutvuda teiste tiimiliimete pardavideote ja sõiduandmetega. Ehkki sõidustiilid võivad olla erinevad, tõuseb andmete ja videote võrdlusest palju kasu."

Tsirna lisas, et oluline osa tulemustes on sõitude eesmärgistamisel. "Üle-eelmisel nädalavahetusel oli seatud sihiks Pro finaali jõudmine, eelmisel Pro poodium, mõlemad õnnestus täita. Olen ka autoga kiiresti kohanenud, eks siingi mängib analüüs rolli."

Pro Am kategooria võidule pühapäeval ei viidanud esialgu miski. Kahes esimeses eelsõidus Tsirna katkestas ja kolmandas oli kolmas. Mõlema katkestamise põhjuseks olid kokkupõrked. "Esimeses juhtus tõsisem kokkupõrge, kus kaasvõistleja libises täiel kiirusel otsa ja mul polnud kuhugi minna," rääkis Tsirna. "Õnneks suutis meeskond auto mõlema kokkupõrke järel kiiresti korda teha."

Ta tõi ka välja, et pidi palju startima välisrajalt, mis muutis tulemuse tegemise keeruliseks. "Raja esimesel kurvil on ainult üks kiire sõidujoon ja välisrajalt startides sinna ei satu. Rajal on ka üsna vähe möödumisvõimalusi. Finaalis tõi edu õnnestunud jokkeritaktika ja läks korda sõita ka Pro Am-i kiireimad ringiajad."

RallyX Põhjaliiga jätkub 6. ja 7. juunil Rootsis Älvsbyni rajal.