TÄNA OTSE | Kes kroonitakse Tipneri karikavõitjaks?

Jalgpalli Evald Tipneri karikavõistluste finaalis lähevad Pärnu rannastaadionil vastamisi Tallinna FC Flora ja Paide Linnameeskond. Otseülekanne ETV2-s algab kell 18.50. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Lelov, stuudiot juhib Aet Süvari.

Paide Linnameeskond ja Tallinna FC Flora alustasid teekonda 1/16-finaalis. Paide sai alustuseks võõrsil 2:1 jagu teisest A. Le Coq Premium liiga võistkonnast FC Kuressaarest, Flora alistas aga 14:0 kolmandas liigas mängiva Tartu Team Helmi.

Järgnenud ringis ootas Florat märksa suurem proovikivi: linnarivaal Tallinna FCI Levadia vastu lõpetati normaalaeg 1:1 viigiga, kuid lisaajal pani Flora oma paremuse seisuga 3:1 ikkagi maksma. Paide alistas samas faasis 3:0 Tammeka. Veerandfinaal ei toonud kummalegi liigsuurt närvikõdi: Flora alistas 3:1 FC Nõmme Unitedi ning Paide oli 6:0 üle JK Tallinna Kalevist.

Poolfinaalide eel oli neljanda eurokoha jagamise tõttu õhus kuhjaga pinget, kuid soosikud tulid koormatega kenasti toime: Paide alistas 2:0 Pärnu JK Vapruse ning Flora oli 1:0 üle JK Narva Transist. Eesti klubide tänavune neljas europääse ehk koht UEFA Konverentsiliiga eelringis kuulub seega Paidele, sest teisel finalistil ehk Floral on koht UEFA Meistrite liiga eelringidesse juba tagatud.

Flora on varem karikavõistlustel triumfeerinud kaheksal korral, viimati 2020. aastal. Neljandat korda finaalis mängiva Paide seni ainus võit pärineb 2022. aastast.