X!

Flora võitis viienda mängu järjest

Premium liiga
Tallinna FC Flora mängijad.
Tallinna FC Flora mängijad. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Premium liiga

Tallinna FC Flora alistas jalgpalli Premium liiga 12. voorus võõrsil Narva Transi 3:0 ja kirjutas tabelisse viienda võidu järjest.

Sergei Zenjov viis külalismeeskonna 21. minutil juhtima ja lõi 37. minutil mängu teise tabamuse. Seitse minutit pärast teise poolaja algust skooris Flora kolmanda värava Sander Alamaa.

Flora on 12 mänguga kogunud 24 punkti ja asub tabelis teisel kohal, kaotades liidrile FCI Levadiale kolme punktiga. Kui Nõmme Kalju alistab pühapäeval FC Kuressaare, siis langeb Flora tabelis tagasi kolmandale reale.

Trans sai seitsmenda kaotuse järjest ning jätkab kuue punktiga tabeli põhjas.

Laupäeval lähevad 12. vooru raames omavahel vastamisi veel Harju Laagri ja Pärnu Vaprus.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga uudised

16:19

Flora võitis viienda mängu järjest

15.05

Tammeka pikendas kodupubliku ees võiduseeria kolmele mängule

13.05

Kehvas seisus Narva Trans lubab publiku tasuta staadionile

12.05

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

10.05

Flora sai ilusa värava toel Kaljult revanši

10.05

Emad elavad poegadest jalgpalluritele vaikselt, aga kindlalt kaasa

10.05

VIDEO | Tovstiki kauglöök tõi Florale võidu

09.05

Esinumber Levadia jätkas võidukalt, Vaprus alistas Transi

08.05

Teise järjestikuse võidu saanud Tammeka võttis Kuressaarelt revanši

02.05

Levadia naaseb Saaremaalt kolme punktiga

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

16:19

Flora võitis viienda mängu järjest

15:50

Müügile tulid piletid jalgpallikoondise Balti turniiri avamängule

15:24

Joonas Tamme koduklubi tõusis Rumeenia kõrgliigasse

14:55

Bell ja Nurme jooksid Helsingis pjedestaalile, Mühlbergilt U-20 rekord

13:55

Liis-Grete Hussar kaitses taas Maijooksu võitu

13:23

Even Tudeberg kandideerib EOK presidendiks

12:57

40-aastane Neuer jätkab Bayernis ka järgmisel hooajal

12:14

McIlroy tuli suurturniiril raskest seisust välja, Scheffler kõrges mängus

11:30

Eesti korvpalliliit korraldab koduse EM-i eel ka noorte tiitlivõistluse

10:39

Neljakordse MVP hiilgav viskepäev tõi tiitlikaitsjale kolmanda võidu

10:07

Hollas ja Remmelg kaotasid Hiina turniiril esimese asetusega paarile

09:05

Vihm pani esmakordselt seti kaotanud Sinneri poolfinaali pausile

08:40

Spurs viskas Timberwolvesile 139 punkti ja jõudis oodatud lääne finaali

08:13

Noored maastikuratturid võitlesid Põhjamaade MV-l kõvasti, aga rahule ei jää

15.05

Šveitsi hokimehed võtsid USA-lt mulluse MM-finaali eest revanši

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo