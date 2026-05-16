Flora võitis viienda mängu järjest

Sergei Zenjov viis külalismeeskonna 21. minutil juhtima ja lõi 37. minutil mängu teise tabamuse. Seitse minutit pärast teise poolaja algust skooris Flora kolmanda värava Sander Alamaa.

Flora on 12 mänguga kogunud 24 punkti ja asub tabelis teisel kohal, kaotades liidrile FCI Levadiale kolme punktiga. Kui Nõmme Kalju alistab pühapäeval FC Kuressaare, siis langeb Flora tabelis tagasi kolmandale reale.

Trans sai seitsmenda kaotuse järjest ning jätkab kuue punktiga tabeli põhjas.

Laupäeval lähevad 12. vooru raames omavahel vastamisi veel Harju Laagri ja Pärnu Vaprus.