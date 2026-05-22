Ellermann lõpetas oma uue hobusega Perilas viiendana

Dina Ellermann ja tema uus koolisõiduhobune Royal La Luz teevad suurematel võistlustel esimesi samme. Areng on juba olnud kiire, kuid hobust tuleb veel harjutada ka võistlusmeluga.

Perilas toimunud rahvusvahelise koolisõiduvõistlusel oli olümpial käinud ratsutaja Dina Ellermann seekord väljas oma uue hobuse Royal la Luziga, kellega parandas reedel neljapäevast tulemust viie protsendi võrra ja jäi viiendaks. Esikoha võttis samuti olümpial käinud Leedu ratsutaja Justina Vanagaite Samuile.

"Võrreldes eilsega ikkagi viis protsenti tegime parema tulemuse. Ma olen väga uhke tema üle. Ikkagi väga tubli noor hobune," lausus kahe tärni võistlusel osalenud Ellermann ERR-ile. "Peakski rohkem jälgima, et sellesse rutiini sulanduda. Et ta saaks aru, et kõik ei ole nii hirmus. Kodus on ta harjunud, kodus kõik tuleb nii kindlalt välja. Võistlusmiljöö - eriti suurvõistluse melu annab tunda, ta ei ole harjunud sellega veel."

Suvisel hooajal on Ellermanni eesmärk jälgida hobuse arengut. Suurematele võistlustele minnakse alles siis, kui ratsu on päriselt valmis.

"Trennis võib tunduda, et kõik on nii ideaalne, ootused on kõrged ja siis, kui tuled starti, siis ainult mina võin tahta," rääkis Ellermann. "Kui tal ei ole tuju või muud mõtted ja keskendumisraskused, siis ta teeb niimoodi. Et sihuke mehikene."

Koolisõiduvõistlused Perilas jätkuvad veel nii sel kui ka järgmisel nädalal.