Eesti karateka tuli EM-il seitsmendaks

Eesti karateka Mihkel Mets teenis Frankfurdis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel meeste raskekaalus seitsmenda koha.

Avakohtumises sai ta jagu soomlasest Jimi Manterest 6:1 ja teises matšis Iisraeli esindajast Ahmad Abu Bassalist 7:1. Veerandfinaalis jäi aga alla valitsevale maailmameistrile, itaallasele Matteo Avanzinile 1:2.

Et vastane pääses finaali, sai Mets võimaluse lohutusringis, kus tuli aga tunnistada prantslase Hendrick Confiaci 6:3 paremust.

Tan Markus Ojala (kuni 67 kg) kaotas avaringis serblasele Stefan Joksicile 1:2 ja kuna vastane kaotas oma järgmise matši, siis lohutusringi ta ei pääsenud. Ojala võistles Frankfurdis ka kerge terviseprobleemiga.

Laupäeval toimuvad kõigi kaalukategooriate medalimatšid.

Toimetaja: Siim Boikov

