Eesti ja Gruusia jalgpallilegendid mängivad mai lõpus rahvusstaadionil

31. mail kohtuvad A. Le Coq Arenal sõpruskohtumises Eesti ja Gruusia meeste jalgpallilegendide võistkonnad. Avavile kõlab kell 19, sissepääs on kõigile huvilistele tasuta.

Legendide kohtumine on tihedalt seotud Eestis toimuva U-17 noormeeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriga, mille juhtmõte kõlab: "Siin sünnivad legendid." Juhtmõte on omal moel mitmetähenduslik, viidates muuhulgas endistele tippmängijatele, keda saab pärast Eesti U-17 koondise viimast alagrupimängu A. Le Coq Arenal mängimas näha.

Enne legendidevahelist kohtumist, samal päeval kell 14.30 toimub A. Le Coq Arenal Eesti ja Belgia U-17 koondiste vaheline kohtumine. Legendid panevad palli mängu kell 19.

Eesti poolelt on rohkem kui 100 korda koondist esindanud meestest oma osalemise juba kinnitanud Andres Oper, Marko Kristal, Dmitri Kruglov, Aleksandr Dmitrijev ja Kristen Viikmäe.

Gruusia legendide koosseisus tulevad A. Le Coq Arenale näiteks kolme klubiga Bundesligas mänginud Levan Kobiashvili, samuti endine Bundesliga mängija ja kaks korda Gruusia parimaks jalgpalluriks valitud Alexander Iashvili, kahekordne Poola meister Vladimir Dvalishvili, La Ligas pallinud Giorgi Demetradze ja paljud teised.