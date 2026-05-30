Eesti jalgpallilegendid võtavad mõõtu Gruusia omadega

Pühapäeval toimub A. Le Coq Arenal Eesti ja Gruusia jalgpallilegendide mõõduvõtt. Avavile kõlab kell 19.00 ning sissepääs on kõigile huvilistele tasuta.

Legendide kohtumine on tihedalt seotud Eestis toimuva U-17 noormeeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriga, mille juhtmõte kõlab: "Siin sünnivad legendid." Juhtmõte on omal moel mitmetähenduslik, viidates muuhulgas endistele tippmängijatele, keda saab pärast Eesti U-17 koondise viimast alagrupimängu A. Le Coq Arenal mängimas näha, teatas Eesti Jalgpalliliit.

Enne legendidevahelist kohtumist, samal päeval kell 14.30 toimub A. Le Coq Arenal Eesti ja Belgia U-17 koondiste vaheline mäng. Legendid panevad palli mängu kell 19.00. Mängu ohjab peakohtunikuna Toomas Nõmmiste, keda abistavad äärtel Raul Kaivoja ja Dmitri Vinogradov.

Eesti koondise kaaspeatreeneritena tegutsevad Aivar Pohlak ja Martin Reim. Kaks päeva enne kohtumist nimetati mänguks Gruusia vastu järgnev algkoosseis: väravas Martin Kaalma, kaitseliinis Markus Jürgenson, Aivar Anniste, Igor Morozov ja Teet Allas, poolkaitseliinis Marko Lelov, Aleksandr Dmitrijev, Sergei Mošnikov ja Dmitri Kruglov ning ründeliinis Rimo Hunt ja Andres Oper.

Eesti täpne täiskoosseis on veel selgumisel, küll aga on rohkem kui 100 korda koondist esindanud meestest osalemise kinnitanud Andres Oper, Marko Kristal, Dmitri Kruglov, Aleksandr Dmitrijev ja Kristen Viikmäe.

Gruusia legendidest on nimekaimad näiteks kolme klubiga Bundesligas mänginud Levan Kobiashvili, samuti endine Bundesliga mängija ja kaks korda Gruusia parimaks jalgpalluriks valitud Alexander Iashvili, kahekordne Poola meister Vladimir Dvalishvili, La Ligas pallinud Giorgi Demetradze ja paljud teised.

Algselt pidanuks legendide turniir toimuma kolme riigi osavõtul, kuid Ukraina legendid otsustasid siiski osalemisest loobuda.