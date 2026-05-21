USA vajas Saksamaa alistamiseks karistusviskeid

USA võiduvärava visanud Ryan Leonard. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jäähoki maailmameistrivõistlustel Šveitsis sai tiitlikaitsja USA alagrupi neljandas mängus Saksamaast 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 2:1) jagu alles karistusvisete järel.

Normaalaja viskasid USA kasuks värava Isaac Howard, Max Sasson ja Thomas Novak ning Saksamaa särgis jõudsid sihile Moritz Seider, Frederik Tiffels ja Marc Michaelis.

Kuna normaalajale järgnenud lisaajal väravaid ei sündinud, siis selgus võitja karistusvisetega. Saksamaa poolel realiseeris karistusviske Joshua Samanski, misjärel mängisid sakslaste väravasuul seisnud Philipp Grubaueri üle Matt Coronato ja Ryan Leonard.

Samal ajal toimunud B-alagrupi mängus teenis Rootsi kindla 6:0 (2:0, 4:0, 0:0) võidu Sloveenia üle. Kaks väravat viskasid võitjate kasuks Jacob De La Rose ja Lucas Raymond ning Oliver Ekman-Larsson aitas omasid kolme resultatiivse sööduga.

USA hoiab A-alagrupis neljandat ja Saksamaa seitsmendat kohta. B-alagrupis leiab Rootsi viiendalt ja Sloveenia kuuendalt tabelirealt.

Neljapäeval mängivad A-alagrupis omavahel Läti - Soome ja Šveits - Suurbritannia ning B-alagrupis Kanada - Norra ja Taani - Slovakkia.

Toimetaja: Henrik Laever

jäähokiuudised

