Šveits viskas Austria puuri üheksa vastuseta litrit

Šveitsi jäähokikoondis teenis kodustel maailmameistrivõistlustel neljanda võidu, alistades teisipäeval A-alagrupis neljandas voorus Austria koguni 9:0 (4:0, 3:0, 2:0).

Theo Rochette, Nico Hischier ja Damien Riat panustasid kõik võitu kahe väravaga, lisaks sai Rochette kirja ühe väravasöödu. Ühe väravaga kostitasid austerlasi Timo Meier, Christoph Bertschy ja Calvin Thurkauf. Šveitsi väravat kaitsnud Leonardo Genoni tegi MM-idel oma 13. nullimängu, mis tähistab uut rekordit.

Tegu oli Šveitsi koondise suurima võiduga Austria üle MM-il pärast 1949. aastat, kui šveitslased võitsid tulemusega 10:1.

A-alagruppi juhtiv Šveits on võitnud kõik neli seni peetud kohtumist kokku väravate vahega 22:4. Austria sai kolme võidu kõrvale esimese kaotuse ning asub tabelis Soome järel kolmandal kohal.

B-alagrupis teenis võidulisa Tšehhi, kes sai 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) jagu punasest laternast Itaaliast. Võitjate väravate eest hoolitsesid Marek Alscher, Jakub Flek ja Dominik Kubalik. Tšehhi tõusis B-alagrupis liidriks, Itaalia on viimasel ehk kaheksandal kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

