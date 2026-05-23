Soome jätkab MM-il kaotuseta, Rootsi võttis kindla võidu
Šveitsis jätkuvatel jäähoki maailmameistrivõistlustel jätkab Soome koondis kaotuseta, viimati oldi kindlalt 4:0 üle Suurbritanniast.
Kaks esimest väravat viskas Ville Heinola, veel skoorisid Mikko Lehtonen ja Henri Jokiharju.
Viiest mängust viis võitnud Soome on A-alagrupis teisel kohal – liidri Šveitsi väravate vahe on 26:5, Soomel on see 24:5.
Alagrupis on Soomel jäänud veel mängida Austria ja Šveitsiga.
B-alagrupis sai Rootsi kolmanda võidu, alistades 3:0 Itaalia. Skoori avas Carl Grundström, kaks väravat viskas Ivar Stenberg.
Kolme võidu ja kahe kaotusega on Rootsi B-alagrupis neljandal ehk viimasena edasiviival kohal. Neil on alagrupis jäänud mängida veel Norra ja Slovakkiaga.
