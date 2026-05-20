Slovakkias medaleid võitnud Kask: ikka suur muutus võrreldes Eestiga

Temporündaja positsioonil tegutsev Kask võitis Uniza Žilina naiskonnaga Slovakkia karikavõistlustel hõbeda ja meistrivõistlustel pronksi. "Ikka suur muutus oli võrreldes Eestiga. See oli poolprofessionaalne tiim, sest meil oli palju noori, kes käisid veel koolis ja ka vanemad mängijad käisid tööl, aga ikkagi kaks korda päevas tegime trenne," rääkis Kask ERR-ile.

"Võrreldes Eestiga läks koormus poole raskemaks. Ma jäin väga rahule sellega, mida seal õppisin. Sain tugevamaks just mentaalse poole pealt. Oli palju raskeid hetki, mida Eestis mängides poleks ette tulnud. Need esimesed naiskonnad seal liigas on üsna professionaalsed, et on välismaa mängijad ja tehakse kaks korda päevas trenni. See on Eestiga võrreldes professionaalsem liiga ja minu jaoks oli suur muutus. Sain palju rohkem treenida ja mängu õppida, keskenduda rohkem detailidele," lisas ta.

Aprillis 19-aastaseks saanud Kask näitas kõva tahtejõudu, sest Slovakkias mängimise kõrvalt lõpetas ta Tallinna 21. Koolis viimast klassi. "Alguses oli ikkagi väga raske distsipliini leida ja just seda motivatsiooni leida, et õppida samal ajal kui mängida võrkpalli üsna professionaalselt. Mulle isegi sobis see õppestiil, et olin iseseisval õppekaval ja sain õpetajatega kokku leppida, et millal teeme kontrolltöid. Sain keskenduda igale õppeainele eraldi ja omas tempos. Sain kõik koolitööd tehtud õigeks ajaks."

Kask mängis ühes klubis Eesti koondise 21-aastase nurgaründaja Caterina Cicettiga ning jäi mängukoormuse ja saadud kogemusega väga rahule. Slovakkia meistriliigas võitles kümme naiskonda. Kask ja Cicetti olid esimesed Eesti naisvõrkpallurid, kes mänginud Slovakkia meistriliigas.

Caterina Cicetti ning Mirjam Karoliine Kask aitasid Uniza Žilina pronksile Autor/allikas: VA UNIZA Žilina/Facebook

"Ainult ühes mängus ei alustanud ma põhikuuikus, aga muidu terve hooaeg alustasin põhikuuikus. Mind toideti tõstega päris hästi. Ma arvan, et võitsin treeneri usalduse. Läksin Slovakkiasse seejuures madalate ootustega, sest Caterina, kellega koos Eestist sinna läksin, tegi esimesena Žilina klubiga lepingu ja ta siis küsis, et ega te ei otsi teist mängijat, teist temporündajat. Ta soovitas siis mind. Ja nad ütlesid, et okei, võtame ka temporündaja. Sain ennast oodatust rohkem näidata," sõnas Kask.

Sügisest hakkab Kask õppima ja mängima USA-s Lääne Virgina Ülikoolis. Erialaks ajakirjandus. "Mõtlesin, et äkki tahaks õppimisest nüüd pausi teha, et keskenduda vaid võrkpallile ja mängida Euroopas, aga siis sain uue agendi endale sobiva USA ülikooli otsingu jaoks ning asjad hakkasid liikuma. USA idee hakkas üha rohkem mulle meeldima ja siis otsustasin ikkagi, et hea on õpingud järjest ära teha. Tundsin, et see on õige koht, kuhu tahaksin minna ja see tase seal – eks ma lähen ise ja vaatan, mis tasemel nad on. See ülikool on ühes paremas konverentsis USA-s ja peaks olema väga kõrge tase."

Enne ookeani taha siirdumist ootavad noort temporündajat koondisega Euroopa liiga mängud.