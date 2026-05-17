Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

Soome jäähokikoondis Autor/allikas: IIHF
Laupäeval peeti Šveitsis toimuvatel jäähoki maailmameistrivõistlustel kuus kohtumist. Kanada teenis Itaalia üle kindla võidu, teise võidu said ka Soome ning võõrustaja Šveits.

Kanada viskas B-grupi kohtumises Itaaliale juba esimesel kolmandikul kolm väravat ning lisas teisel perioodil veel kolm. Viimasel kolmandikul 28-kordne maailmameister enam tabamusi kirja ei saanud, aga vormistas kindla 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) võidu.

19-aastane Macklin Celebrini viskas kaks väravat ja tegi ühele tabamusele ka eeltööd, skoori tegid veel Dylan Holloway, Ryan O'Reilly, Evan Bouchard ning Fraser Minten. Resultatiivsuspunkti sai kirja 13 kanadalast, nende hulgas ka ühe väravasöödu jaganud Sydney Crosby.

Kanada jätkab kahe võiduga B-grupi tipus. Sloveenia alistas oma turniiri avamängus lisaajal Tšehhi 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0), Slovakkia teenis Norra üle 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) võidu.

A-grupis jätkavad liidritena võõrustaja Šveits ja Soome, kes said laupäeval oma teise võidu järjest. Soome alistas Ungari 4:1 (0:0, 3:1, 1:0), Jesse Puljujärvi viskas kaks väravat ja andis ühe söödu, tabamuse said kirja ka Ville Heinola ja Janne Kuokkanen. Šveits teenis Läti üle 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) võidu, Damien Riat viskas võidumängus kaks väravat ja skoori tegid veel Kukan ning Timo Meier.

Jäähoki MM jätkub pühapäeval, kui peetakse kuus kohtumist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

