Šveitsi hokimehed võtsid USA-lt mulluse MM-finaali eest revanši

Zürichis kodupubliku ees mänginud Šveits läks valitseva maailmameistri ja olümpiavõitja vastu juhtima juba kaks minutit pärast kohtumise algust ning kahekordistas 12. minutil oma edu. Teisel kolmandikul väravalisa ei sündinud ning ameeriklased jõudsid otsustava kolmandiku üheksandal minutil esimese tabamuseni, aga Šveits lisas kaheksa minutit hiljem veel ühe ning alustas kodust MM-i suurepärase 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) võiduga.

Võõrustaja eest said värava kirja Pius Suter, Sven Andrighetto ja Ken Jäger, USA eest tegi skoori Alex Steeves.

Tunamullune maailmameister Tšehhi alustas oma turniiri kindla võiduga, kui alistas Taani 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). Dominik Kubalik ja Daniel Vozenilek viisid Tšehhi avaperioodil kahega juhtima ning Roman Cervenka viskas otsustava kolmandiku alguses Taani väravasse kolmanda litri. Taanlased said Mikkel Aagaardi kepi pealt kolmanda perioodi lõpus auvärava, aga Matej Blumel sai seejärel veel tühja väravasse visata ning Tšehhile võidu kindlustada.

Jäähoki MM jätkub laupäeval, kui kokku peetakse kuus mängu.