X!

Šveitsi hokimehed võtsid USA-lt mulluse MM-finaali eest revanši

Jäähoki MM
Jäähoki MM: Šveits - USA
Jäähoki MM: Šveits - USA Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jäähoki MM

Šveitsi jäähokikoondis alustas koduseid jäähoki maailmameistrivõistlusi vägeva võiduga, kui alistas mulluse MM-i finaali korduskohtumises USA 3:1.

Zürichis kodupubliku ees mänginud Šveits läks valitseva maailmameistri ja olümpiavõitja vastu juhtima juba kaks minutit pärast kohtumise algust ning kahekordistas 12. minutil oma edu. Teisel kolmandikul väravalisa ei sündinud ning ameeriklased jõudsid otsustava kolmandiku üheksandal minutil esimese tabamuseni, aga Šveits lisas kaheksa minutit hiljem veel ühe ning alustas kodust MM-i suurepärase 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) võiduga.

Võõrustaja eest said värava kirja Pius Suter, Sven Andrighetto ja Ken Jäger, USA eest tegi skoori Alex Steeves.

Tunamullune maailmameister Tšehhi alustas oma turniiri kindla võiduga, kui alistas Taani 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). Dominik Kubalik ja Daniel Vozenilek viisid Tšehhi avaperioodil kahega juhtima ning Roman Cervenka viskas otsustava kolmandiku alguses Taani väravasse kolmanda litri. Taanlased said Mikkel Aagaardi kepi pealt kolmanda perioodi lõpus auvärava, aga Matej Blumel sai seejärel veel tühja väravasse visata ning Tšehhile võidu kindlustada.

Jäähoki MM jätkub laupäeval, kui kokku peetakse kuus mängu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jäähokiuudised

15.05

Šveitsi hokimehed võtsid USA-lt mulluse MM-finaali eest revanši

15.05

Soome hokikoondis sai MM-i avamängus Saksamaast jagu, Kanada alistas Rootsi

15.05

Vegas Golden Knights jõudis läänekonverentsi finaali

14.05

Vägeva tagasituleku teinud Avalanche tagas koha nelja parema hulgas

13.05

Rooba klubi kaotas Soome hokiliiga finaalseeria otsustava mängu

13.05

Sidney Crosby asub jahtima teist MM-tiitlit

13.05

Vegas Golden Knights jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

12.05

Kanada tiitlilootus lasub Celebrini õlul

12.05

Barkov saab Soome koondisele appi minna

12.05

Colorado Avalanche jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

11.05

Rooba ja KooKoo andsid eduseisu käest ning meister selgub otsustavas mängus

11.05

Parras: meil on vaja mängijat, kes viib Eesti n-ö päris hokiriikide sekka

11.05

Canadiens teenis teist mängu järjest Sabresi üle suure võidu

09.05

Rooba koduklubi jõudis Soome meistritiitlist võidu kaugusele

09.05

Marneri kübaratrikk oli Ducksile liiast

sport.err.ee värsked uudised

15.05

LeBron James uuendas odaviskes USA üliõpilasliiga rekordit

15.05

Eesti rekordit nihutanud Tribuntsov: ei teadnud, mida üldse oodata!

15.05

ETV spordisaade, 15. mai

15.05

Aigro: suuski nurka ei viska, selle pärast ei pea muretsema

15.05

TalTech võitis pronksiseerias ka teise mängu

15.05

Tammeka pikendas kodupubliku ees võiduseeria kolmele mängule

15.05

Publikuhuvi saalijalgpalli vastu kasvas kõigis tippliigades

15.05

Tribuntsov parandas rahvusrekordit, Jefimova alistas Salu Uuendatud

15.05

Noored Olümpiale stipendiumi pälvis kuus sportlast

15.05

Vingegaard teenis Girol karjääri esimese etapivõidu

15.05

Lukaku valiti MM-iks koondisse: peame ta kõigepealt vormi ajama

15.05

Eesti aerutaja jäi MK-etapil medalist vähem kui sekundi kaugusele

15.05

Korvpallifinaali ootuses Tartu heiskas raekoja ette meeskonna lipu

15.05

Niklas Lond oli Belgias võidukas

15.05

Spordikohus arutas Venemaa laskesuusatajate olukorda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo