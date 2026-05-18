Läti jäähokikoondis avas MM-il võiduarve

A-alagrupis avamängu Šveitsile kaotanud Läti alistas teises alagrupimängus Saksamaa 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Esimese perioodi lõpus viskas avavärava Martinš Dzierkals ja teise perioodi alguses skooris arvulisest ülekaalust Rudolfs Balcers. Väravas nullimängu teinud Kristers Gudļevskis tõrjus 26 sakslaste pealeviset.

Läti kohtub teisipäeval kolmandas mängus Austriaga, kes hoiab kahe mängu järel A-alagrupis esikohta. Saksamaa on kaotanud mõlemad seni peetud mängud ning läheb esmaspäeval järgmises mängus vastamisi Šveitsiga.

Tiitlikaitsja USA avas samuti võiduarve, kui seljatas Suurbritannia 5:1 (1:0, 1:1, 3:0). Võitjate poolel sai kaks väravat kirja Isaac Howard ning ühe väravaga panustasid võitu Declan Carlile, Mathieu Olivier ja Paul Cotter. Esmaspäeval kohtub USA kolmandas mängus Soomega.

Ülejäänud tulemused:

Itaalia - Slovakkia 1:4

Austria - Ungari 4:2

Taani - Rootsi 2:6

Norra - Sloveenia 4:0