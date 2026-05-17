Esimese hooaja TalTechis mänginud Sutt: ma arvan, et näitasin sisu küll

TalTech alistas võitis pühapäeval Pärnu Transcomi kolmandat korda ja kogu seeria kolm-null. "Ma arvan, et distsipliin, meeskondlikkus, agressiivsus," loetles ta viimase võidu põhjuseid ERR-ile. "Esimene poolaeg jäime veidi pehmeks nagu ka esimene mäng. Tegime vigade parandused ja lihtsalt öeldes - panime palli korvi."

TalTechi puhul räägiti eelnevalt palju sellest, et meeskond polnud 15 aastat medalini jõudnud. "Minu jaoks siin esimene hooaeg. Räägitakse palju tõesti. Natuke on kuklas, aga mul on neid medaleid küll ja selleks mind siia meeskonda toodigi: kogemust, rahu ja küpsust. Tähtsatel hetkedel kotti panna. Ma arvan, et ma näitasin seda sisu küll," jäi ta enda panusega rahule.

31-aastane Sutt tunnistab, et sõelmängud tervikuna kujunesid tema jaoks õnnestunuks. "Väga hea tunne on sees. Mingis mõttes tahaks veel mängida - vorm on hea. Tänud treeneritele, meeskonnakaaslastele, füsiodele, ÜKE treeneritele. Vana hea Saimon on tagasi!"

Ka hooajaga tervikuna jääb ta rahule. "Meil olid mingid eesmärgid. Karikas saime medali kätte, Euroopa liigas [ENBL] saime play-off'i. Eesti-Läti liigas oli ka play-off eesmärk, kuigi final four oli ka nibin-nabin, aga Valmiera - au ja kiitus neile! Võitsid Läti liiga ja Eesti-Läti liiga ära, ei ole häbi kaotada kõige paremale meeskonnale. Eestikatel tuli see medal ära võtta. Proovime järgmine aasta finaalikohta püüda."