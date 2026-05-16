Neljakordse MVP hiilgav viskepäev tõi tiitlikaitsjale kolmanda võidu

Naiste korvpalli profiliigas WNBA alistas tiitlikaitsja Las Vegas Aces reedel valitseva liiga kõige väärtuslikuma mängija A'ja Wilsoni suurepärase mängu toel Connecticut Suni 101:94.

Las Vegasega kolmel korral WNBA meistriks kroonitud Wilson kogus reedeses võidumängus 45 punkti, kui tabas väljakult oma 18 viskest 15 ning realiseeris ka kõik 13 vabaviset. Chennedy Carter lisas pingilt 18 punkti, Chelsea Gray kogus 12 punkti ja kümne korvisööduga kaksikduubli.

Wilson ületas 40 punkti piiri viiendat korda, mis tähistab uut WNBA rekordit. Enne reedet jagas ta selles arvestuses esikohta Breanna Stewarti ja Diana Taurasiga. Hooaja avamängu kaotanud tiitlikaitsja on nüüd võitnud kolm mängu järjest.

Hooaega tagasihoidlikult alustanud Caitlin Clark viskas otsustaval veerandajal 17 punkti ja aitas Indiana Feveril Washington Mysticsi vastu kaotusseisust välja tulla, aga lisaajal sai Washingtoni naiskond ikkagi 104:102 võidu.

Sonia Citron kogus võitjate kontole 30 punkti, Kiki Iriafen lisas 25 punkti ja 13 lauapalli. Seitse kaugviset tabanud Clark lõpetas mängu 32 punktiga ja lisas ka kaheksa resultatiivset söötu.

Toimetaja: Anders Nõmm

