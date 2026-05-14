Tänavatantsude karikaetapp toob laupäeval Tartusse melu

Sel laupäeval täitub Tartu Kammivabrik tänavatantsijatega, kui seal toimub Eesti Tänavatantsijate Liidu käesoleva aasta esimene karikaetapp. Žüriis on mitmed Euroopa tuntud tantsijad ning võistlejaid tuleb kohale nii Eestist kui lähiriikidest.

2026. aasta esimesel karikaetapil hindavad võistlejaid mitmed uued välismaa kohtunikud, kellest mõni pole varem Eestis käinud. Kõik vastasseisud tõotavad tulla korraldajate sõnul tasavägised ja põnevad. Kokku selgitatakse parimad üheksas kategoorias. 

"Meil on selle üle väga hea meel, et võistlust hindavad ka mõned täiesti uued kohtunikud, kes meie võistlustel selles rollis pole varem olnud. Oleme saanud rahvusvahelise žürii osas head tagasisisidet ka lähiriikide tantsijatelt, kes Eestis võistlemas käivad. Kohtunike puhul on määrava tähtsusega nende poolt läbitud koolitused ning varasem kogemus," sõnas Eesti Tänavatantsijate Liidu võistluste peakorraldaja Mari Venski.

Juba praegu on kirjas osalejad Leedust, Soomest, Rootsist ja Lätist, kuid registreerimine veel kestab. "Välisvõistlejate kohalolu tõstab igal juhul ka eestlaste taset. Alati pole lihtne välismaa tantsijaid siia võistlema saada, aga kaasa aitab koostöö erinevate riikide treeneritega," lisas Venski.

Breiktantsu kohtunike seas on laupäeval nii mees- kui naistantsijaid, nende seas B-girl Jilou. Ta on üks Saksamaa tuntuim naisbreiktantsija, kes on jõudnud poodiumile tuntud võistlustel nagu Red Bull BC One, IBE, Outbreak või Undisputed. Tema kõrval hindavad breiktantsijaid veel Midair ja Renegade, kellest viimane on aidanud kaasa olümpial kasutatud breiktantsu hindamissüsteemi loomisele.

Lisaks neljale breiktantsu kategooriale on laupäeval kavas veel mitmeid tänavatantsustiile. Püstistes kategooriates kuuluvad kohtunike sekka esmakordselt Prantsusmaa juurtega Dice ning ning Inglismaa juurtega Omni. Nende kõrval teeb otsuseid ka tänavatantsupioneer Renegade. 

Hiljuti Eesti Tänavatantsijate Liidu lahtistel meistrivõistlustel kohtunikuks olnud B-girl Paulina tõdes, et naiste ja meeste tase on läinud omavahel võrdsemaks. "Palju tugevaid naisi oli viimati finaalides esindatud ning selle üle on mul suur rõõm," tõdes ta.

Võistlustele oodatakse laupäeval pealtvaatajaid, kelle roll tänavatantsuvõistlustel on väga oluline. "Publiku reaktsioonid ja kaasa elamine annab võistlejatele palju juurde. Meie võistlustel saab vastasseise näha väga lähedalt ja vahetult ning see annab inimestele tohutult emotsioone," kinnitas Venski.

Eesti Tänavatantsijate Liidu esimene karikaetapp breiktantsus ja püstistes tänavatantsudes toimub 16. mail kogu päeva vältel. Breiktantsu kategooriad algavad keskpäeval ning püstiste tänavatantsustiilide eelvoorud pärastlõunal. Veerandfinaalidesse pääseb igas kategoorias kaheksa  parimat, kuni viimases duellis selgitatakse välja võitja.

16.05 orienteeruv ajakava:

12:00–14:30 Breiktantsu võistlused ja auhinnatseremoonia (kohtunike etteasted 14:00 paiku ja breiktantsu kategooriate finaalid 14:00–14:30 vahemikus)

15:00–19:30 Püstiste tänavatantsustiilide võistlus ja auhinnatseremoonia (kohtunike etteasted 18:40 paiku ja 18:50 algavad finaalid)

