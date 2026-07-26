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Tänavatantsijate karikaetapil selgusid parimad põnevates duellides

Teised alad
Eesti tänavatantsijate liidu karikaetapp
Eesti tänavatantsijate liidu karikaetapp Autor/allikas: Harry Tiits
Teised alad

Laupäeval peeti Tallinna külje all Liipa talus karikaetapp tänavatantsudes ja breiktantsus, mis selgitas välja parimad kümnes kategoorias ning tõi lavale maailmakuulsa Red Bull Dance Your Style'i tšempioni MT Pop.

Tantsupõrandale kogunes Eesti Tänavatantsijate Liidu aasta teiseks karikaetapiks ligi sada osalejat, kes panid end proovile kümnes kategoorias. Laste, juuniorite ja täiskasvanute seas selgitati breiktantsu parimad, lisaks olid kavas viis püstist tänavatantsustiili ning gruppidele mõeldud show-kategooria.

Eestlastele pakkusid konkurentsi tantsijad Taanist ja Lätist ning kohtunikeks olid välismaa tipptantsijad. Nende seas hindas võistlejate oskusi ka kogu maailmas tuntust kogunud MT Pop, kes on võitnud erinevaid suuri tänavatantsuvõistlusi, aga ka Red Bull Dance Your Style'i ülemaailmse tšempioni tiitli. 

MT Popi sõnul on oluline tantsijatel teha tööd eneseväljendusega muusikas, mitte üknes liigutustega. "Mul on aga väga hea meel näha noort pealekasvu, sest see näitab potentsiaali tulevikuks. Seda enam, kui noorte ümber on ka vanemaid tantsijaid ja erinevaid generatsioone, kellega koos nad saavad areneda. Täpselt nagu ma seda täna nägin," ütles ta.

Lisaks talle hindasid püstistes tänavatantsudes osalejaid Prantsusmaalt pärit Anissa Ghettostyle, Inglismaalt pärit Renegade ning Rootsi juurtega Oskar Pitre Supreme. Breiktantsu kategooriates valis võitjad kolmeliikmeline žürii: Bboy Mace Maya, Bgirl Solid ja Renegade. Kõigi kohtunike sõnul hoidsid võistlejad ennast sel korral natuke tagasi ja enda maksimumi tõid välja üksikud osalejad. 

Bboy Mace ütles, et eelvoorudes on oluline see, et tantsija jääks silma. "Kohtunikele tuleb näidata, et sa pead igal juhul edasi saama. Mõnele on see raskem, mõnele kergem voor, aga igal juhul määrava tähtsusega. Ma nautisin kogu võistlust väga, aga tean, et nii mõnegi osaleja puhul oleks saanud ta endast rohkem anda. Mõned teised kategooriad üllatasid mind rohkem," kinnitas ta.

Nende kohtunike sõnul, kes on Eesti Tänavatantsijate Liidu karikaetappidel viimastel aastatel varemgi käinud, näitas laupäevane võistlus arengut ja kellelgi ei tasu pead norgu lasta. Tähtis on rahvusvaheline kogemus ja välisvõistlustele minek, et õppida jõudu kutsuda endast tugevamate ja nüüdisaja favoriitidega. 

Eesti Tänavatantsijate Liidu juhatuse liige Mari Venski kinnitas, et töö selle nimel organisatsioonis käib. "Meil on kindel eesmärk rahvusvahelise võrgustiku suurendamine ja koostöö arendamine teiste riikidega. Sel aastal ootab ees ühine liikmete välisvõistluse külastus ning samal ajal proovime leida toetajaid Eestis juurde, et liikmeskond kasvaks ja võistluste kvaliteet aina tõuseks," ütles Venski.

Võitjad püstistes tänavatantsudes:
Locking 1vs1 – Mirell Karhu (EST)
Popping 1vs1 – Emma Tiitus (EST)
House 1vs1 – Kristo Oeselg (EST)
Hip-Hop Junior 1vs1 (kuni 14 a) – Rita Paju (EST)
Hip-Hop 1vs1 (15+) – Sofija Solomatina (EST)

Võitjad breiktantsus:
Breaking Kids 1vs1 – Elario (LAT)
Breaking Junior 1vs1 – Serena (EST)
B-Girl Adults 1vs1 – Frida (DEN)

Toimetaja: Anders Nõmm

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