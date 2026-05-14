Eesti tiim võitis Brasiilias seiklusspordi MK-etapi

Vasakult: Lauri Tammemäe, Tauno Riibak, Timmo Tammemäe, Anita Lehmann. Autor/allikas: Wladimir Togumi
Eesti seiklussporditiim Tactical Foodpack võitis Malacara Amazonas Expedition Race'i Brasiilias. Võiduka tiimi koosseisu kuulusid Timmo Tammemäe, Lauri Tammemäe, Tauno Riibak ning Šveitsi sportlane Anita Lehmann.

Adventure Racing World Seriese (ARWS) MK-etapp viis sportlased Amazonase vihmametsa südamesse, kus tuli päevade kaupa liikuda packraft'idega, ratastel ja jalgsi läbi troopilise džungli ning jõgede. Kokku läbiti ligi 500 kilomeetrit ajaga 75 tundi ja 22 minutit.

Manausi ümbruses alanud võistlusel tuli läbida 15 etappi, millest seitse sõideti packraft'idega Amazonase jõestikus. Lisaks ootasid sportlasi pikad rattaetapid ning rasked jalgsi lõigud läbi mudase ja tiheda džungli. Troopiline kuumus, kõrge õhuniiskus ja keerulised loodusolud muutsid võistluse eriti kurnavaks. Esimestel päevadel tabasid Eesti tiimi tugev kuumus, vedelikupuudus ja kuumakurnatus. Mitmel hetkel tuli tempot märgatavalt vähendada, et üldse edasi liikuda.

Saavutuse muudab eriti muljetavaldavaks kohalike tiimide edestamine, sealhulgas maailma edetabelis neljandal kohal oleva võistkonna alistamine. Põhjamaise kliimaga harjunud sportlased pidid kohanema täiesti teistsuguse keskkonnaga. Raskustest hoolimata suutis Tactical Foodpack keerulise alguse järel päev-päevalt taastuda ja kohaneda. Võistluse teises pooles muutus Eesti tiim järjest tugevamaks ning lõpuks vormistati võimas tagasitulek etapivõiduks.

Kuigi võitjad jõudsid finišisse juba kolmapäeval, jääb rada teistele võistkondadele avatuks kuni laupäevani.

Toimetaja: Henrik Laever

