Tšehhi korvpallitäht astub käimasoleva hooaja järel kõrvale

Jan Vesely. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tšehhi korvpallur Jan Vesely andis teada, et tõmbab käimasoleva hooaja järel sportlaskarjäärile joone alla.

"Mul oli au kogeda lugematuid lahinguid, suurepäraseid meeskonnakaaslasi, treenereid, ustavaid fänne, palju võite ja raskeid kaotusi ning mälestusi, mis jäävad minuga igaveseks. Andsin korvpallile kõik, mis minus oli ja see andis mulle vastutasuks veelgi enam. Lahkun areenilt uhke tundega," kirjutas 36-aastane Vesely Instagramis avaldatud postituses.

Vesely on üks viiest Tšehhi korvpallurist, kes mänginud ookeanitaguses tippliigas NBA. Ta oli kuues valik 2011. aasta NBA talendikorjes ning esindas Washington Wizardsit ja Denver Nuggetsit.

2014. aastal naasis ta Euroopasse ja mängis kaheksa hooaega Istanbuli Fenerbahce särgis. Viimased neli hooaega on 211 sentimeetri pikkune tsenter kuulunud Barcelona hingekirja.

Vesely aitas Fenerbahce 2017. aastal esmakordselt Euroliiga meistriks ning kaks aastat hiljem valiti ta liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks. Ta on Euroliiga kõigi aegade punktitabelis kuues (4379 punkti) ning hoiab kolmandat kohta nii lauapallide (1906) kui ka vaheltlõigete (403) arvestuses.

