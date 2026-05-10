Kerr jätkab veel kaks hooaega Warriorsi peatreenerina

Steph Curry ja Steve Kerr Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Golden State Warriorsi neljal korral NBA meistriks viinud Steve Kerr pikendas meeskonnaga kaheks hooajaks lepingut ehk jätkab peatreenerina vähemalt 2028. aastani.

Kerr teenis lõppenud hooajal Warriorsi peatreenerina 17,5 miljonit dollarit ning ESPN-i allikate sõnul jääb ta ka uue lepinguga NBA enimteenivaks juhendajaks.

Oktoobris vihjas Kerr, et laseb oma käesoleval lepingul lõppeda, enne kui oma tuleviku osas otsuse teeb. Warriors lõpetas hooaja 37 võidu ja 45 kaotusega ning jäi läänekonverentsi play-in'is alla Phoenix Sunsile. "Armastan treeneritööd aga mõistan, et neil ametikohtadel on nii-öelda parim enne kuupäev. Mõnikord on vaja värsket verd ja uusi ideid," andis Kerr pärast kaotust Sunsile mõista, et võib ametist lahkuda.

ESPN kirjutab, et Warriorsi juhtkond kogus Kerri võimalike asendajate kohta ka targu eelinformatsiooni, ent meeskonna omanik Joe Lacob, spordidirektor Mike Dunleavy ja meeskonna tähtmängija Stephen Curry soovisid kõik Kerri jätkamist. Viimase kahe nädala jooksul pidasid Kerr, Lacob ja Dunleavy mitmeid koosolekuid, mille käigus arutati ESPN-i sõnul nii korvpallifilosoofiat, meeskonna komplekteerimist pikas perspektiivis kui lõpuks ka võimalikke lepingutingimusi.

Kerr võitis mängijana Chicago Bullsi ja San Antonio Spursi esindades viis NBA meistrisõrmust ning on Warriorsi peatreenerina viinud meistriks neljal aastal. Sel hooajal jõudis ta juhendajana 600. võiduni, temast kiiremini on seda suutnud vaid Phil Jackson, Pat Riley ja Gregg Popovich.

Pühapäevases NBA draft'i järjekorra loosimises jääb Warriors 77-protsendilise tõenäosusega 11. kohale, aga neil on ka üheksaprotsendiline võimalus teenida valik esimese nelja meeskonna seas.

Toimetaja: Anders Nõmm

