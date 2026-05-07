Valencia sai vajaliku võidu, mõlemad peatreenerid eemaldati

Valencia haaras võõrsil kohe ohjad ja juhtis avapoolaja järel 13 punktiga. Kolmandal veerandil keesid aga mõlema meeskonna peatreeneril pinged üle ja kohtunikud eemaldasid nii Panathinaikose juhendaja Ergin Atamani kui ka Valencia lootsi Pedro Martinezi.

Pedro Martinez and Ergin Ataman got into a heated exchange on the sidelines, and BOTH GOT EJECTED pic.twitter.com/0qrEIshv2a — BasketNews (@BasketNews_com) May 6, 2026

Sellest hoolimata hoidis külalismeeskond vähemalt kahekohalist edu kuni viimase veerandaja keskpaigani, kui Panathinaikos hakkas lähemale tulema. Päris kätte Hispaania klubi siiski ei saadud ja Valencia teenis seeria esimese võidu.

Brancou Badio ja Jean Montero viskasid võitjate kasuks 16 punkti, Montero panustas ka üheksa resultatiivse sööduga. T.J. Shorts viskas Panatinaikose kasuks 17, Nikolaos Rogkavopoulos 16 ja Nigel Hayes 15 silma.

Seega ei suutnud Panathinaikos kodupubliku marulisest toetusest hoolimata edasipääsu vormistada ja reedel, 8. mail ootab ees seeria neljas mäng, mis peetakse samuti Ateenas.