Kuuele Eesti vutiklubile väljastati eurosarja litsents

Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) litsentsikomisjon väljastas 30. aprillil kuuele Eesti klubile tuleval hooajal eurosarjas mängimiseks vajaliku litsentsi.

Litsentsi taotlemise protsessis osalesid kõik kuus klubi, kes on algavaks eurohooajaks pääsme kindlustanud või kel on selleks veel lootust. Taotluses pidid klubid EJL-ile saatma dokumendid näiteks juriidiliste, sportlike, taristualaste ja finantsiliste kriteeriumite täitmise kohta.

Nii meeste kui ka naiste eurosarjas osalemiseks sai litsentsi mullune A. Le Coq Premium liiga ja naiste Meistriliiga võitja Tallinna FC Flora, kes alustab mõlemas arvestuses teekonda UEFA Meistrite liiga esimesest eelringist. Meeste eurosarjas mängimise õigus anti Tallinna FCI Levadiale ja Nõmme Kalju FC-le, kes asuvad mängima UEFA Konverentsiliigas.

Meeste eurosarja neljanda pääsme omanik selgitatakse välja Evald Tipneri karikasarja kaudu, kus on praeguseks jäänud võistlustulle neli võistkonda: lisaks Florale, kel pääse juba kindlustatud, taotlesid litsentsi ja said selle Paide Linnameeskond, Pärnu JK Vaprus ja JK Narva Trans.

Eesti klubide viimane europääse kuulub Evald Tipneri karikavõistluste võitjale. Juhul kui karikavõitjaks peaks tulema Flora, kel eurokoht olemas, pääseb Konverentsiliigasse mullune A. Le Coq Premium liiga neljas võistkond ehk Paide.

Evald Tipneri karikavõistluste finalistid selgitatakse välja käimasoleva nädala teisipäeval ja kolmapäeval. Teisipäeval, 5. mail algusega kell 19.00 kohtuvad Tallinnas A. Le Coq Arenal Flora ja Trans ning kolmapäeval, 6. mail kell 18.15 lähevad Paide kunstmuruväljakul vastamisi Paide ja Vaprus.

Karikavõistluste finaal toimub 23. mail Pärnu Rannastaadionil.

Toimetaja: Siim Boikov

