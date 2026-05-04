Soomets aitas Startil liidri vastu viigirida pikendada

Mullune pronksiklubi Tromsö läks küll 33. minutil juhtima, ent 75. minutil õnnestus Erlend Segbergil viigistada. Kaks minutit hiljem saabus vahetusmeeste pingilt seisu kindlustama Soomets, kes sai koos kaaslastega sellega ka edukalt hakkama, vahendab Soccernet.ee.

Esiliigast tänavuseks hooajaks tippseltskonda kerkinud Start teenis seeläbi tabelisse kaheksa mänguga neljanda viigipunkti, ent võiduarve on neil endiselt avamata. Tabelis ollakse eelviimasel ehk 15. real, aga näiteks üheksas koht on praegu vaid nelja punkti kaugusel.

Slovakkia kõrgliigas pidi Kevor Palumetsa tööandja Podbrezova Železiarne koduplatsil tunnistama Trnava 3:0 paremust. Algkoosseisu kuulunud Palumets vahetati 0:2 kaotatud avapoolaja järel välja. Liigatabeli ülemises kuuikus on Podbrezova meeskond viiendal real ning enam kõrgemale tõusta ei saa, sest mängida on veel vaid kaks vooru.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.