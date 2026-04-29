Romet Tsirna saavutas RallyX rallikrossisarja hooaja alguses võidu

Autosport
Romet Tsirna
Autor/allikas: PACE Motorsport
Autosport

Rallikrossisõitja Romet Tsirna (FC2) saavutas RallyX hooaja avanädalavahetusel Hollandis Valkenswaardis võistlusklassis Open 4WD Pro Am esimesel etapil neljanda ja teisel esimese koha.

Avaetapp oli Tsirnale ühtlasi RallyX sarjas esimeseks võistluseks klassis 4WD Open ja 4WD Pro AM. Varem võistles ta samas sarjas krosskardiga, vahendab Autosport.ee.

"Sõidustiilid on ikka mõnevõrra erinevad – autodega lastakse rohkem külgi kokku ja vahele kiilumisi on samuti enam kui katmata ratastega krosskartidega, kus sellised kokkupõrked tooksid kaasa tõsisemaid tagajärgi," rääkis Tsirna. "Nii et mõnevõrra tuli oma sõitu kohandada küll."

Laupäeval toimunud avaetapil oli Tsirna autol mõningaid tehnilisi probleeme, mis mõjutasid starte. "Neljanda kohaga Am-kategoorias ma rahule ei jäänud, potentsiaali oli enamaks."

Am-kategoorias võistlevad uustulnukad, kes sõidavad esimest hooaega konkreetses võistlusklassis. Eelsõitudes võistlevad nad koos teistega, finaalid sõidetakse eraldi. Samas on Am-sõitjatel võimalus võistelda ka n-ö suures finaalis, selleks tuleb poolfinaalis olla kolme hulgas.

"Teisel etapil pühapäeval oli eelsõitude kiirus hea, sõit stabiilne ja lootsin jõuda Open 4WD finaali. Paraku tegin poolfinaalis käiguvea ja see tähendas neljandat kohta," rääkis Tsirna.

Am-kategooria finaali võitis Tsirna kindlalt. "Teise etapi ringiajad olid sarja tippudega ligilähedased. Sellega olengi kõige enam rahul, nägin, et ka autoga on kiirus olemas. Mitmeid eksimusi tean järgmisel etapil vältida."

Avaetapil võitis Open 4WD finaali rootslane Oliver Eriksson, teisel tema kaasmaalane Lukas Andersson.

RallyX võistlussari jätkub 15.-17. maini Rootsis Tierpis toimuva võistlusega.

Toimetaja: Siim Boikov

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo