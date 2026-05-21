Tsirna saavutas RallyX rallikrossisarjas kaks teist kohta

Rallikrossisõitja Romet Tsirna saavutas Rootsis Tierpis toimunud rallikrossi RallyX sarja kahel etapil uustulnukate Open 4WD Pro-Am kategoorias kahel korral teise koha, kuid ise hindab ta veelgi kõrgemalt jõudmist mõlema etapi Pro-klassi finaalidesse. Mõlemas Pro finaalis oli ta neljas.

"Autoklassi uustulnukana on minu eesmärk järk-järgult kiirust kasvatada. Kui võrdlesin ringiaegu, siis olin Tierpis sarja tippudele lähedal, kui vaadata sektorite kaupa, siis mõnes isegi kiirem," rääkis esimest aastat nelikveoliste autode klassis võistlev Tsirna autosport.ee-le. "Oma eesmärgi ma täitsin."

Tsirna lisas, et kuna Rootsi etapid olid alles tema kolmandaks ja neljandaks võistlusstardiks FC2-autoga, siis ta endast maksimumi välja ei pannud. "Oluline oli auto tervena finišisse tuua, sest katkestades ei ole võimalik kogemusi hankida. Minu jaoks oli tähtis jõuda Pro finaali ja võistelda koos sarja tippude Niclas Grönholmi, Timmy Hanseni ja Oliver Erikssoniga. See andis otsese võrdluse väga kogenud sõitjatega."

Pro klassis võitis esimese etapi rootslane Viktor Kristensson soomlase Niclas Grönholmi ja kaasmaalase Oliver Erikssoni ees. Teisel oli Pro parim rootslane Casper Jansson, teine Grönholm ja kolmas taas rootslane Lukas Andersson. Pro-Ami finaalid võitsid rootslane Adam Ohman ja Kristensson.

Esimene kahest etapist toimus väga vahelduvates ilmaoludes, rada oli kord vihmahoogudest läbimärg, vahel niiske, vahel kuiv. Teine etapp peeti kuival rajal. "Olen vihmaga selle autoga rohkem sõitnud kui kuivaga ja seepärast ootasin pigem märja raja sõite. Enesekindlus oli olemas ja kiirus hea tegelikult nii kuivades kui märgades tingimustes. Väga hästi sujus ka koostöö spotter Jarmo Võsaga."

Sari jätkub juba eeloleval nädalalõpul Soomes Honkajoki rajal. "Ma ei ole ise seal võistelnud, kuid tean, et tegemist on klassikalise rallikrossirajaga. Nii Valkenswaard kui Tierp olid oma eripäradega huvitavad, kuid mitte n-ö päris traditsioonilised rajad," rääkis Tsirna.

Valkenswaardis sõidetud võistlused kuulusid RallyX Lõunaliiga arvestusse, Tierp ja Honkajoki kuuluvad Põhjaliigasse.