Jaan Ehlvest tuli koos USA-ga veteranide võistkondlikuks maailmameistriks

Ehlvest mängis turniiril esimesel laual seitse partiid, võitis neist kaks ja viigistas viis. USA koondis teenis maailmameistritiitli 15 matšipunktiga.

Samuti 15 punktiga tuli teiseks Itaalia ja 14 punktiga kolmandaks Kasahstan. Kokku lõi kaasa 25 koondist.

Lisaks suurmeister Ehlvestile kuulusid USA koondisesse ka suurmeistrid Alexander Shabalov, Gregory Kaidanov ja Igor Novikov ning rahvusvaheline meister Stuart Rachels.

Vanuseklassis 65+ tuli esikohale Saksamaa klubi Lasker SGK esindus. Teise koha saavutas taas Itaalia ja kolmas oli Island.