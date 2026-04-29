Eesti kardisportlased saavutasid Leedus kolm esikohta

Rotax Max Challenge sarja avaetapil peeti mõned sõidud lumesajus. Autor/allikas: RMC Lithuania
Kardisportlased Markus Jauk, Sebastian Niinemäe, Oliver Kurg, Joel Kaspar Jõepere ning Andre Kurg võistlesid nädalavahetusel Leedus Aukštadvarise kardirajal toimunud kohaliku Rotax Max Challenge sarja esimesel etapil. Jauk, Jõepere ning Andre Kurg saavutasid oma klassides esikohad.

Rotax Junior klassi esikoha võttis Markus Jauk, näidates kiirust juba kvalifikatsioonsõidus. 12 sõitja ringiaja hulgast oli tema oma neljas, kaotades esimesele vaid sajandiku võrra. Hea hoog püsis ka eelsõitudes, millest esimese lõpetas ta kolmandana ning teise neljandana. Finaalsõidu lõpetas Jauk väärikalt võitjana, vahendab autosport.ee.

Samas klassis tegi oma debüütvõistluse Sebastian Niinemäe, kes saavutas 12 võistleja seast kaheksanda koha.

Rotax Senior klassis võistelnud Oliver Kurg lõpetas võistluse 15 võistleja hulgast viiendal kohal. Samal positsioonil lõpetas ta ka kvalifikatsioonsõidu. Ilmastiku muutumine raskendas võistluse sujumist ja mehaanikute tööd, mistõttu ei saanud esimesse eelsõitu startida kaheksa võistlejat, nende hulgas ka Kurg, teises eelsõidus ületas ta finišijoone kuuendana. Finaali viiendana lõpetamiseks sooritas Kurg mitmeid edukaid möödasõite.

Joel Kaspar Jõepere saavutas DD2 klassis nelja võistleja hulgast kõrgeima koha ning sama tegi ka kolme võistlejaga DD2 Masters klassis võistelnud Andre Kurg.

Leedu Rotax Max Challenge sari jätkub teise etapiga 14. juunil.

Toimetaja: Henrik Laever

viimased uudised

18:07

Jõesaare meeskond jõudis veerandfinaalist ühe võidu kaugusele

17:50

Romet Tsirna saavutas RallyX rallikrossisarja hooaja alguses võidu

17:12

Austria lipu alla kolinud Potapova tegi ajalugu

16:42

Jaan Ehlvest tuli koos USA-ga veteranide võistkondlikuks maailmameistriks

16:06

EOK tippspordikomisjon kinnitas Team Estonia talialade nimekirjad

15:43

15:09

Jefimova võistleb taas pikas basseinis: ootan huviga, milleks olen võimeline

14:41

Sporting alistas penaltiseerias tiitlikaitsja Flora ja jõudis poolfinaali

14:06

Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

13:28

Kaldvee: kivide lihvimine viskab kõikidele tiimidele vimkad sisse

Loetumad uudised

12:53

Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari Uuendatud

10:02

Eesti jäähokikoondis viskas avamängus Hispaania võrku 12 litrit Uuendatud

14:06

Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

28.04

Kaldvee ja Lill kaotasid MM-il pärast head mängu algust Hiina paarile Uuendatud

00:11

Ajalooline väravatesadu andis PSG-le Meistrite liiga poolfinaalis napi edu

27.04

Kersti Kaljulaid: alahindasin iseenda kui vapilooma väärtust

28.04

Jordani saavutust korranud Flagg valiti napi eduga aasta uustulnukaks

28.04

Teismeline hispaanlane võitis Madridis seti nulliga, ees ootab Sinner

27.04

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi

13:28

Kaldvee: kivide lihvimine viskab kõikidele tiimidele vimkad sisse

