Eesti kardisportlased saavutasid Leedus kolm esikohta

Kardisportlased Markus Jauk, Sebastian Niinemäe, Oliver Kurg, Joel Kaspar Jõepere ning Andre Kurg võistlesid nädalavahetusel Leedus Aukštadvarise kardirajal toimunud kohaliku Rotax Max Challenge sarja esimesel etapil. Jauk, Jõepere ning Andre Kurg saavutasid oma klassides esikohad.

Rotax Junior klassi esikoha võttis Markus Jauk, näidates kiirust juba kvalifikatsioonsõidus. 12 sõitja ringiaja hulgast oli tema oma neljas, kaotades esimesele vaid sajandiku võrra. Hea hoog püsis ka eelsõitudes, millest esimese lõpetas ta kolmandana ning teise neljandana. Finaalsõidu lõpetas Jauk väärikalt võitjana, vahendab autosport.ee.

Samas klassis tegi oma debüütvõistluse Sebastian Niinemäe, kes saavutas 12 võistleja seast kaheksanda koha.

Rotax Senior klassis võistelnud Oliver Kurg lõpetas võistluse 15 võistleja hulgast viiendal kohal. Samal positsioonil lõpetas ta ka kvalifikatsioonsõidu. Ilmastiku muutumine raskendas võistluse sujumist ja mehaanikute tööd, mistõttu ei saanud esimesse eelsõitu startida kaheksa võistlejat, nende hulgas ka Kurg, teises eelsõidus ületas ta finišijoone kuuendana. Finaali viiendana lõpetamiseks sooritas Kurg mitmeid edukaid möödasõite.

Joel Kaspar Jõepere saavutas DD2 klassis nelja võistleja hulgast kõrgeima koha ning sama tegi ka kolme võistlejaga DD2 Masters klassis võistelnud Andre Kurg.

Leedu Rotax Max Challenge sari jätkub teise etapiga 14. juunil.