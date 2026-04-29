Ajalooline väravatesadu andis PSG-le Meistrite liiga poolfinaalis napi edu

Tulevärki pakuti juba esimesel, äärmiselt kõrgetasemelisel poolajal. Esmalt realiseeris Harry Kane 17. minutil Luis Diaze teenitud penalti, ent Hvitša Kvaratshelia vastas seitse minutit hiljem sooloväravaga ja 33. minutil suunas Joao Neves peaga väravasse Ousmane Dembele nurgalöögi, viies kodumeeskonna 2:1 juhtima.

41. minutil sai Bayern PSG karistusala juures pikalt palli hoida, Michael Olisele jäeti sealjuures liiga palju ruumi ning Prantsusmaa koondise ääreründaja vajutas palli tugeva löögiga Matvei Safonovist mööda võrku. Sellega polnud avapoolaja väravatesadu veel aga lõppenud, sest Dembele realiseeris esimesel lisaminutil enda teenitud penalti ja tõi tabloole PSG 3:2 edu.

Teise poolaja alguses nõelas PSG kaks korda vasturünnakutega ning tundus, et haarab mängu üle kindla kontrolli: esmalt saatis Kvaratshelia 56. minutil Manuel Neueri selja taha neljanda palli ning vaid kaks minutit hiljem põrkas Dembele madal löök postist võrku PSG viiendaks väravaks. Üsna tühjast kohast leidis Bayern siis 65. minutil Dayot Upamecano tabamuse näol oma kolmanda ja kolm minutit hiljem tõi Diaz tabloole lõppskoori.

Kolm minutit enne normaalaja lõppu tabas PSG 19-aastane ründaja Senny Mayulu veel latti, aga kohtumine lõppes kodumeeskonna 5:4 võiduga. Väravatesadu oli rekordiline, sest nii palju väravaid pole varem löödud üheski Meistrite liiga poolfinaalkohtumises.

Kolmapäeval võõrustab Madridi Atletico teise poolfinaali avamängus Arsenali.